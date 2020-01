Stad Gent zet dj Charlotte de Witte in de bloemetjes: “Vanuit Gent de wereld veroverd” Yannick De Spiegeleir

24 januari 2020

17u19 3 Gent De wereldbekende Gentse dj Charlotte de Witte wordt op vrijdag 31 januari ontvangen voor een officiële huldiging.

De Gentse techno-dj geniet behoorlijk wat aanzien. Zo schopte het vorig jaar nog tot huis-dj van BBC Radio en stond ze al op topfestivals in binnen- en buitenland. Eerder vandaag nog werd haar komst naar Tomorrowland bevestigd. De Witte zal officieel gehuldigd worden door burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Charlotte is een straffe dame. Vanuit Gent is ze erin geslaagd om de hele wereld te veroveren. Ze krijgt van mij een boeket bloemen, een boek over Van Eyck en drie ‘toezen’ (zoenen, red.), zoals we in Gent zeggen", verklapt de burgemeester.

Het wordt volgende week vrijdag een drukke dag voor de Witte. ’s Avonds staat ze achter de draaitafels in het uitverkochte Kompass Klub en op dezelfde dag neemt ze met haar label ook de Gentse platenzaak Music Mania over.