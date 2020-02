Stad Gent wil tegen 2024 een begraafplaats voor dieren

De stad gaat op zoek naar een locatie om een huisdierenbegraafplaats of een dierenstrooiweide te realiseren. Dat moet het mogelijk maken om op een waardige manier afscheid te nemen van (kleine) huisdieren.

Wie vandaag afscheid moet nemen van een huisdier heeft weinig aantrekkelijke keuzes: zelf in de tuin begraven (in sommige gevallen) of een ophaling door vilbeluik Rendac. In Evergem is er wel al enige jaren een dierencrematorium.

De stad stelde vandaag haar dierenbeleidsplan voor. Eén van de actiepunten in dat plan gaat over de dierenbegraafplaats. De plannen zijn nog zeer pril. “We weten zelfs nog niet of het een begraafplaats of een strooiweide wordt. De belangrijkste factor is een geschikte plaats vinden”, zegt schepen van milieu Tine Heyse (Groen). De stad wil eerst een studie uitvoeren om te bekijken hoe andere steden en gemeenten er mee omgaan. De stad Ninove heeft sinds midden 2018 als eerste een dergelijke begraafplaats. In september opende er ook eentje in Zwijndrecht.

Het streefdoel is om tegen het einde van de legislatuur (2024) één dierenbegraafplaats of strooiweide klaar te stomen ergens in Gent. Wat wel al vast staat is dat het enkel om kleine huisdieren zal gaan. De stad noemt daarbij katten, honden, konijnen, cavia’s, vogels, vissen en reptielen.