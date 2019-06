Stad Gent wil jongeren inzetten om andere jongeren in toom te houden Sabine Van Damme

17 juni 2019

20u35 1 Gent PleinPatrons. Zo heet het nieuwste proefproject van de stad, waarbij jongeren tussen 18 en 25 jaar zullen worden ingezet op openbare plaatsen in hun eigen wijk, met de bedoeling overlast van leeftijdsgenoten in te perken. De eerste test wordt in de wijk Sluizeken – Tolhuis – Ham georganiseerd.

“Het is de bedoeling dat deze jongeren een voorbeeldfunctie gaan opnemen in hun eigen wijk, dat ze leren omgaan met moeilijke situaties, en een aanspreekpunt worden voor andere jongeren”, legt burgemeester Mathias De Clercq uit. “Zo willen we ernaar streven om een plein of park te maken tot een plaats waar iedereen zich thuis kan voelen. De jongeren moeten een positief rolmodel gaan worden voor andere jongeren. Belangrijk daarbij is dat die jongeren, die ‘PleinPatrons’, zélf die verantwoordelijkheid willen nemen in hun eigen buurt. En uiteraard zullen ze daarvoor de nodige vorming krijgen, en ondersteuning door coaches. Zo zullen ze kunnen groeien in hun rol.”

Het project komt er na klachten over overlast door hangjongeren in verschillende wijken in de 19de eeuwse gordel. Het gaat dan over wrevel tussen verschillende groepen, baldadigheden uit verveling, lawaai en sluikstorten. Of dat niet exact is waar ook de vzw Jong aan werkt, vroeg Gert Robert (N-VA) zich af. Maar dat blijkt niet het geval. “De vzw Jong is daar inderdaad ook aanwezig, maar zij zorgen vooral voor georganiseerde activiteiten voor jongeren. Sommigen doen daar graag aan mee, anderen willen liever gewoon wat rondhangen. En dat rondhangen mag, zolang er geen overlast mee gepaard gaat. Daar moeten de PleinPatrons dan voor zorgen. Zij kunnen ook een brug vormen naar de vzw Jong.”

De dienst preventie en veiligheid werkt voor het project PleinPatrons samen met de Antwerpse vzw Jes. “Zij doen iets gelijkaardigs in Antwerpen, en brengen dus heel wat expertise mee”, klinkt het. Afgelopen weekend was er een eerste infomoment in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham, en daar kwamen meteen 20 jongeren op af, meer dan verwacht. Het proefproject loopt een half jaar, en de stad heeft er 40.000 euro voor veil.