Stad Gent wil groepsaankoop van bomen opstarten



Erik De Troyer

17 december 2019

19u02 6

De stad Gent wil tegen volgend jaar een groepsaankoop voor bomen organiseren. Het voorstel komt van gemeenteraadslid Stephanie D’hose (Open VLD) die het oppikte in Mechelen. “Daar organiseerde de stad deze zomer een eerste keer zo’n actie en 200 gezinnen kochten meer dan 600 bomen aan om in hun eigen tuin te planten. Op die manier kan men helpen om de stad te vergroenen en CO2 te verminderen. Je hoeft zelf niet naar de boomkweker om uit te zoeken welke boom het meest geschikt is én je koopt aan goedkopere prijs.”

Schepen van groen Astrid De Bruycker (sp.a) had wel oren naar het initiatief. “We zijn gecharmeerd door het idee. We zouden dat graag tegen het volgende plantseizoen uitrollen”, zegt ze.