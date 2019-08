Stad Gent wil exact weten hoeveel kotstudenten er zijn, en waar die zitten Sabine Van Damme

20 augustus 2019

16u45 4 Gent De stad Gent wil laten onderzoeken hoeveel van de 74.000 studenten in Gent op kot zitten, en waar die dan juist zitten. “Alleen als we correcte cijfers hebben, kunnen we ons beleid goed voeren”, vindt schepen van wonen Tine Heyse. Het ultieme doel is om woningen die niet bestemd zijn voor studenten terug op de markt te brengen als gezinswoningen.

Gent telt om en bij de 74.000 studenten. De inschrijvingen voor het komende academiejaar zijn nog volop aan de gang, maar het is een cijfer dat de voorbije jaren explosief is gestegen. “En we weten dat het aantal studentenkoten niet gelijkmatig is mee gegroeid”, zegt Heyse. “Alleen weten we niet hoeveel studentenwoningen er eigenlijk tekort zijn, omdat we niet eens weten hoeveel studenten er eigenlijk op kot zitten.”

Dus wil de stad een bestek uitschrijven om een studie te laten uitvoeren naar studenten en hun huisvesting. “We willen niet alleen correcte cijfers, we willen ook dat die up to date blijven. We schatten dat er 34.000 tot zelfs 36.000 studenten op kot zitten. Officieel mogen zij niet in eengezinswoningen zitten, maar uiteraard gebeurt dat toch. We vermoeden dat zowat 16.000 studenten in gezinswoningen huizen. Het is niet onze bedoeling om jacht te maken tegen deze samenwonenden studenten, maar we willen die woningen op termijn wel vrij te krijgen voor gezinnen. Maar dat kan uiteraard alleen als er voldoende studentenhuisvesting is. En dat is vandaag niet het geval.”