Stad Gent wijst weg naar beschikbare parkeerplaatsen maar beconcurreert ook zichzelf

Erik De Troyer

02 december 2019

18u52 0 Gent De stad Gent lanceerde zopas een parkeerplatform waarop alle publieke en private parkeerplaatsen worden aangeboden voor langere huurperiodes. Een oplossing voor wie lang zoeken naar een straatparkeerplaats beu is.

In de lijst staan heel wat parkeerplaatsen en garageboxen van private bedrijven. Zij worden vaak gebruikt door hun eigen werknemers en klanten maar staan ook vaak leeg. Door die parkings te verhuren moet er minder op straat geparkeerd worden en daar wordt iedereen beter van.

De stad liet een interactieve kaart ontwikkelen waarmee de beschikbare parkeerplaatsen opgezocht kunnen worden. Vervolgens kan de bewoner er de contactgegevens van de eigenaar vinden om de plaats te huren. De huurder wordt dan doorverwezen naar een e-mail, telefoonnummer of een externe boekingswebsite. Die parkeerplaatsen kunnen per maand of per jaar geboekt worden. Wie enkel een nachtabonnement nodig heeft kan al parkeren vanaf 25 euro. Een maandabonnement voor een hele dag start vanaf 65 euro per maand.

“Om alles in goede banen te leiden is er een parkeermakelaar aangesteld. Die gaat actief op zoek naar bedrijven die mogelijk parkeerplaatsen kunnen aanbieden. Momenteel kunnen bewoners al kiezen uit 120 locaties, goed voor 2.285 parkeerplaatsen. Om het verhuurproces te vergemakkelijken voorziet de makelaar de bedrijven van een gratis parking-verhuur-gids, een gratis ‘te huur’ bord en een gratis modelcontract. De stad wil het platform ook uitbreiden naar buurtfietsenstallingen”, klinkt het bij de stad.

Opmerkelijk: met het platform beconcurreert de stad Gent zichzelf. De stad biedt namelijk ook maand- en jaarabonnementen aan in de ondergrondse parkings en die zijn toch een pak duurder dan het aanbod bij particulieren. Een jaarabonnement in parkings Reep, Sint-Michiels of Vrijdagmarkt kan bijvoorbeeld oplopen tot 3.300 euro voor niet-bewoners en 935 euro voor bewoners. De kaart wijst de weg naar een pak goedkopere parkeergelegenheden, vanaf 450 euro per jaar zelfs.

Toch blijkt hier en daar een addertje onder het gras te zitten. Zo verhuurt ook WoninGent vrij goedkope parkeerplaatsen. Maar daar kan men op een wachtlijst terecht komen zoals bij een sociale woning. En ook volzette garageboxen en parkeergarages kunnen tussen de aanbieders staan.

De kaart is terug te vinden op www.stad.gent/parkeerplatform.