Stad Gent vraagt federale regering om minstens een deel van de speeltuinen te mogen openen. “Niet alle kinderen hebben een tuin.” Sabine Van Damme

20 mei 2020

11u15 0 Gent De stad Gent vraagt de federale regering de richtlijnen aan te passen, zodat de speeltuinen weer openen mogen. Gent noemt zichzelf ‘kindvriendelijke stad’, en vindt het dus niet kunnen dat de speeltuinen dicht blijven.

Momenteel zijn alle Gentse speeltuinen gesloten, en dat al sinds het begin van de lockdown. De stad onderzocht de voorbije dagen mogelijkheden om minstens een deel van de speeltuinen te heropenen, maar het vond daarvoor geen juridische grond. De sluiting van de speeltuinen is immers het gevolg van een expliciete vermelding in het Ministerieel Besluit.

“Het stadsbestuur zou niets liever willen dan de speeltuinen weer openen”, klinkt het op het stadhuis. “We roepen de federale regering dan ook op om hier snel werk van te maken. Vele Gentse kinderen beschikken niet over een tuin of buitenruimte. Het is van belang dat zij kunnen spelen en bewegen in de buitenlucht.” Het zijn Burgemeester Mathias De Clercq, Schepen Astrid De Bruycker & Schepen Elke Decruynaere die hun schouders onder de eis zetten. Intussen starten delen van het openbaar leven geleidelijk weer op. “Daar waar wel mogelijkheden zijn gebruikt de stad Gent deze maximaal om kinderen en jongeren opnieuw alle kansen te geven om zich te ontwikkelen, interageren en spelen.”