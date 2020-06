Stad Gent voorziet gratis psycholoog in de wijken

Erik De Troyer

19 juni 2020

17u31 0 Gent De stad Gent wil vier psychologen inzetten in de wijken. De bedoeling is in kwetsbare wijken minstens een dag per week gratis psychologische zorg te bieden, in samenwerking met plaatselijke huisartsen. Het stadsbestuur wil zo snel hulp bieden aan het stijgend aantal Gentenaars met psychische moeilijkheden.

Ook bij het OCMW komt een extra psycholoog in dienst om cliënten te begeleiden. Zorgverleners die het mentaal moeilijk krijgen zullen terecht kunnen bij ‘de zuurstoflijn’. Die bestond al, maar de samenwerking wordt nu versterkt. Medewerkers van de zuurstoflijn bieden telefonische raad aan zorgverleners en volgen hen op.

“Sociale relaties zijn belangrijk om je goed te doen voelen”, zegt schepen van gezondheid en sociaal beleid Rudy Coddens (sp.a). “De impact van isolatie op het psychisch welzijn kan niet onderschat worden. Geestelijke gezondheid was al een speerpunt, we investeren daar nu extra in met gratis psychologische zorg in de wijken.”

De wijkpsychologen maken deel uit van een groter sociaal relance-plan ter waarde van 3,5 miljoen euro, met onder andere verhoogde capaciteit van de daklozenopvang en extra geld voor noodhulporganisaties.