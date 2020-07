Stad Gent verbiedt Offerfeestgebed in moskee vanwege stijgende coronacijfers Jill Dhondt

30 juli 2020

17u28 0 Gent Naar aanleiding van de verstrenging van de coronamaatregelen heeft het Gentse stadsbestuur vandaag, na overleg met de Vereniging van Gentse Moskeeën, beslist om het Offerfeestgebed van morgen niet toe te laten in de moskeeën.

Op een overleg eerder deze week werd afgesproken dat het Offerfeestgebed kon doorgaan in de Gentse moskeeën op voorwaarde dat de verwachte hoge opkomst veilig kon beheerst worden. Daarbij werd bekeken om te werken met een reservatiesysteem, meerdere gebedsmomenten, de inzet van stewards of ontrading van een bezoek. Het stadsbestuur stelt nu vast dat die inspanningen onvoldoende garanties bieden om het Offerfeestgebed veilig te laten verlopen. Daarom heeft het bestuur beslist dat het Offerfeestgebed niet kan plaatsvinden in de moskeeën. Deze afgelasting ligt in lijn met gelijkaardige beslissingen die in andere steden werden genomen.

De Vereniging van Gentse Moskeeën betreurt deze beslissing, maar toont begrip voor de houding van het stadsbestuur. Het stadsbestuur hoopt dat de Gentse moslims desondanks een mooi Offerfeest mogen beleven in familiekring.