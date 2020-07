Stad Gent verbiedt last minute toch Offerfeestgebed in moskeeën: “We konden niet anders, volksgezondheid primeert” Sabine Van Damme Jill Dhondt

30 juli 2020

17u28 6 Gent Het Gentse stadsbestuur heeft vandaag, op de vooravond van het Offerfeest, beslist dat de moskeeën morgen geen gebed mogen organiseren. Nochtans was dat na een overleg met de Vereniging van Gentse Moskeeën (VGM) maandag nog niet zo gecommuniceerd. “Maar we krijgen geen garanties dat er geen volkstoeloop zal zijn, dus we kunnen niet anders”, zegt waarnemend burgemeester Filip Watteeuw. De VGM neemt de stad deze beslissing enorm kwalijk.

Vandaag heeft de stad, na een vergadering om 13 uur, beslist dat het Offerfeestgebed morgen niet toegelaten wordt in de moskeeën. De VGM begrijpt er niks van. “Dit druist in tegen de afspraken die met de vorige waarnemend burgemeester zijn gemaakt”, zegt Abderrazak El-Omari, ondervoorzitter van de VGM. Maar waarnemend burgemeester Filip Watteeuw zegt niet anders te kunnen. “Ik betreur deze beslissing enorm, en ik vind het oprecht jammer voor de moslimgemeenschap, maar ik kan niet anders”, stelt Watteeuw. “Ik krijg geen garanties rond de veiligheid. En de volksgezondheid primeert. De cijfers in Gent zijn momenteel laag, ik wil dat graag zo houden. Dus kan ik niet anders dan een verbod uitvaardigen.”

“Hebben al strenge regels”

Burgemeester Mathias De Clercq is met vakantie, en dus nemen de schepenen om beurt de rol van waarnemend burgemeester op zich. Afgelopen weekend en begin deze week was dat Mieke Van Hecke (CD&V), sinds woensdag staat Filip Watteeuw (Groen) aan het roer. Net in deze week werden met de Vereniging van Gentse Moskeeën afspraken gemaakt rond het Offerfeest van morgen, vrijdag. Ook net in deze week werden de coronamaatregelen verstrengd. Maar dat er een verbod zou worden uitgevaardigd, dat hadden ze bij de VGM niet zien aankomen. “Dit zet een enorme ruis op onze relatie met de stad", zegt El-Omari.

“Onze moskeeën vielen sowieso al onder de strenge federale regels", legt El-Omari uit. “De voorbije weken hebben we het vrijdaggebed telkens probleemloos kunnen organiseren. Als de moskee vol was, ging de deur dicht. Niemand maakte daar problemen van. Voor het Offerfeest verwachten we 20 tot 25 procent meer volk, maar dat is makkelijk te managen. Waarnemend burgemeester Mieke Van Hecke legde begin deze week extra voorwaarden op, en wilde een reservatiesysteem. We hebben haar uitgelegd dat zoiets niet zo snel te organiseren is. We hebben wel gezorgd voor extra communicatie naar de moslimgemeenschap, en drie moskeeën hebben effectief een reservatiesysteem. We hebben beloofd dat de andere moskeeën individueel zouden inschatten of ze de situatie de baas zouden kunnen, of niet.”

“Geen garanties”

Maar vandaag was er dus een nieuw overleg, dit keer met waarnemend burgemeester Watteeuw. “Nu blijkt dat slechts drie van de veertien moskeeën effectief met reservaties werken”, zegt hij. “Er kan mij dus niet gegarandeerd worden dat er geen samenscholingen zullen zijn aan de poorten van de moskee. Dat risico kan en wil ik niet nemen. De volksgezondheid primeert. Hoe jammer ik het ook vind, we kunnen niet anders.” Maar dat zien ze bij de VGM anders. “Het feit dat we de voorbije weken probleemloos het vrijdaggebed organiseerden, is een garantie. We waren ook bereid meerdere gebedsmomenten te organiseren. Dat de stad nu beslist dat dit niet mag, betreuren we ten zeerste.”

In Antwerpen en andere steden hebben de moskeeën zelf beslist te sluiten.