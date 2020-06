Stad Gent trekt extra geld uit voor ‘mega-wijze’ zomer Wietske Vos

11 juni 2020

12u53 0 Gent De Stad Gent maakt extra middelen vrij om deze zomer een extra vrijetijdsaanbod te creëren voor alle Gentse kinderen en jongeren die hun zomervakantie, meer dan andere jaren, in eigen stad doorbrengen.

In ‘normale’ omstandigheden kunnen kinderen en jongeren in Gent ieder jaar kiezen uit een brede waaier aan zomerkampen en andere activiteiten, georganiseerd door stadsdiensten, speelpleinwerkingen, jeugdbewegingen, culturele organisaties, jeugdwelzijnswerk, sportverenigingen en andere organisaties. Door corona is een groot deel van dit vaste aanbod echter geannuleerd of minder uitgebreid. Nu de Nationale Veiligheidsraad groen licht gaf voor de organisatie van zomeractiviteiten, zijn veel organisaties in gang geschoten om alsnog een zomerprogramma in elkaar te boksen.

Open oproep

Om hen daarbij te ondersteunen, lanceert de Stad Gent binnenkort een open oproep voor organisaties en aanbieders. Doel is om via de ingediende projecten een gelijkwaardig of zelfs uitgebreider aanbod op te zetten voor kinderen en jongeren, inclusief een extra ‘mobiel’ aanbod dat actief naar de kinderen in de wijken toegaat, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Organisaties kunnen intekenen tot 25 juni.

Zomerscholen en -kampen

Los daarvan komen er ook zomerscholen, die als doel hebben de tijdens de voorbije maanden opgelopen leerachterstand, in te halen. Via Onderwijscentrum Gent van de Stad Gent, het netoverschrijdend ondersteuningscentrum voor alle Gentse scholen, is een clusteraanvraag voor 42 zomerklassen ingediend bij de Vlaamse regering. Het aantal goedkeuringen wordt binnenkort bekend gemaakt. Bovendien komt hiervoor nog een tweede oproep.

Daarnaast organiseert Onderwijscentrum Gent met zijn Brede School ook opnieuw de ondertussen al traditionele jaarlijkse zomerkampen. Het grote verschil met de zomerscholen is dat bij deze laatste ook echt verwacht wordt dat er per leerling heel gericht gewerkt wordt aan concreet opgelopen leerachterstand, bv. voor taal of wiskunde. De zomerkampen van Brede School hebben eerder als inzet om algemeen de gedurende het schooljaar verworven kennis, in de zomer niet te verliezen.