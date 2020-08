Stad Gent stelt lokale coördinator aan om kwetsbare coronapatiënten te ondersteunen Cedric Matthys

07 augustus 2020

18u38 0 Gent De stad Gent heeft een lokale coördinator aangesteld om kwetsbare Gentenaars die positief testen op Covid-19 te helpen tijdens hun quarantaine. Dat maakte schepen van Sociaal Beleid Rudy Coddens (sp.a) bekend. “We kiezen er bewust voor om verder te gaan dan enkel te sensibiliseren”, zegt hij. “Zo geven we ook de meeste kwetsbare Gentenaars de kans om een quarantaineperiode goed door te komen.”

Vanaf maandag gaat Gent een stapje verder in de bestrijding van het coronavirus. De stad zet een systeem op poten waarbij huisartsen nagaan of coronapatiënten nood hebben aan extra begeleiding of ondersteuning. Is dat het geval dan vraagt de arts aan de persoon in kwestie of een maatschappelijk werker hem of haar mag contacteren. Stemt die persoon in dan gaat een coördinator die hier speciaal voor is aangesteld met aanvraag aan de slag. De patiënt kan dan bijvoorbeeld hulp krijgen om boodschappen te doen. “Als lokaaI bestuur staan we het dichtst bij de burger”, zegt schepen van Sociaal beleid Rudy Coddens (sp.a). “We kiezen er daarom bewust voor om verder te gaan dan enkel te sensibiliseren. Als stad moeten we ervoor zorgen dat ook de meeste kwetsbare Gentenaars de quarantaineperiode goed doorkomen.”