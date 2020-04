Stad Gent snijdt in vakantiegeld van ‘helden van de zorg’, vakbonden woedend: “We zijn onder druk gezet om akkoord te tekenen. Dit gaat te ver” Sabine Van Damme

29 april 2020

19u41 54 Gent De stad Gent gaat de verzorgers uit de Woonzorgcentra van het OCMW vanaf 2021 een pak minder vakantiegeld uitbetalen. “Dat wordt gecompenseerd door andere maatregelen, zoals ecocheques en een beter pensioen”, duidt bevoegd schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). Maar de vakbonden steigeren. “Er wordt helemaal niet voldoende gecompenseerd, en wij zijn niet akkoord.” Met de maatregel bespaart de stad 10 miljoen euro.

Het aanpassen van de vakantieregeling past in een groter dossier, waarbij alles – pensioenen, vakantie en andere voordelen – gelijk getrokken wordt voor alle contractuelen en statutairen die voor de stad werken. Het dossier werd in december met de vakbonden onderhandeld, en werd dinsdagavond op de gemeenteraad doorgeduwd, ondanks zwaar protest van PVDA en N-VA.

“Wij waren in december niet akkoord”, benadrukt Peter Wieme van het ACV. “Alleen zijn we onder druk gezet om te tekenen. Het was dat of niks, en bij niks dreigde ook de beloofde tweede pensioenpeiler voor 4.000 stadsmedewerkers te vervallen. Dus hebben we getekend, met daarbij een uitgebreide nota van punten waar we niet mee akkoord waren.” Waar het concreet over gaat: de bijzondere prestaties, zoals nacht- en weekenddiensten, van zorgkundigen in WZC’s zullen niet meer meetellen bij de berekening van het vakantiegeld.

Niemand gaat erop achteruit. De overeenkomst geldt voor 3 jaar, en in die periode ga ik proberen om in Vlaanderen te verkrijgen dat bijzondere prestaties toch weer meegerekend mogen worden Bram Van Braeckevelt

Benadeeld

“We spelen in op toekomstige wetgeving”, zegt Van Braeckevelt. “We moeten dat nu doen, want in 2021 moet het ingevoerd worden. In ruil krijgen ze dan wel een beter pensioenstelsel, hun vertrek-vakantiegeld dat ze anders bij ontslag of pensioen krijgen, wordt betaald, en ze krijgen de komende 3 jaar 600 euro aan ecocheques. Niemand gaat erop achteruit. De overeenkomst geldt voor 3 jaar, en in die periode ga ik proberen om in Vlaanderen te verkrijgen dat bijzondere prestaties toch weer meegerekend mogen worden.”

Dit akkoord benadeelt nét de mensen uit de zorg. Nét de mensen die zich nu zo inspannen, de mensen voor wie we om 20 uur applaudisseren. Peter Wieme

Maar dat is volgens Peter Wieme – doorgaans een heel gematigd onderhandelaar – onzin. “Om te beginnen moet hij zich niet wegsteken achter Vlaanderen, wettelijk gezien is het perfect mogelijk om de bijzondere prestaties wél mee te rekenen. Ook dat van die 600 euro ecocheques klopt niet, het gaat om 150 euro. Een doorsnee medewerker van pakweg de groendienst krijg die extra voordelen ook, en die moet niks inleveren. Mensen in de zorg die nog 20 jaar moeten werken, verliezen door deze ingreep 5.000 tot 8.000 euro. Dit akkoord benadeelt bepaalde groepen, en nét de mensen uit de zorg. Nét de mensen die zich nu zo inspannen, de mensen voor wie we om 20 uur applaudisseren. Die hebben al minder vakantiedagen en minder feestdagen, en nu wordt dit ook nog eens doorgeduwd. En overleg? Er wordt vanalles meegedeeld, maar er wordt niet geluisterd. Dat is geen overleg.” Wieme geeft toe dat niet alles negatief is. “Zeker, de stad doet ook heel veel positieve dingen voor de zorg, maar dat wordt nu ondergesneeuwd door deze beslissing.”

De vakbonden zijn razend, en plannen acties. “Niet nu, maar als alles genormaliseerd is na corona. Want dit gaat echt te ver. We hadden goede hoop, met een nieuwe jonge schepen met een vakbondsachtergrond. We zijn enorm ontgoocheld.” Schepen Van Braeckevelt schrikt van de heftige reacties. “Ik wil zo snel mogelijk terug met de vakbonden rond de tafel zitten”, zegt hij. “Dit moet uitgeklaard worden.”