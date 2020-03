Stad Gent schrapt Halfvastenfoor: “Zelfs tijdens de wereldoorlogen gingen we door” Cedric Matthys Sabine Van Damme

12 maart 2020

18u38 1022 Gent Stad Gent heeft een reeks extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Tot eind maart komt er een verbod op onder meer evenementen en markten. De 523ste editie van de Halfvastenfoor op en rond het Sint-Pietersplein wordt hierdoor geschrapt. “We moeten er samen door.”

Het was Sofie Bracke (Open VLD) die Guido Herman (58) inlichtte. Via een telefoontje liet de schepen van Handel aan de voorzitter van de Gentse foorkramers weten dat het onmogelijke dan toch gebeurd is. Uit gezondheidsoverwegingen schrapt Stad Gent de Halfvastenfoor. De 110 foorkramers bouwden de foor al op sinds vorige week, maar het mocht niet zijn.

“Donderdagnamiddag kwam er nog een dienst langs om alle attracties te keuren voor de opening nu zaterdag”, legt Herman uit. “We hebben nooit met de handrem op gewerkt, want we dachten niet dat Gent ging plooien. Zelfs tijdens de twee wereldoorlogen ging de foor gewoon door. Toch wil ik benadrukken dat we het bestuur niks kwalijk nemen. Zo’n pandemie konden zelfs zij niet zien aankomen. Burgemeester Mathias De Clercq belde me persoonlijk op. Hij vertelde me over de verschillende adviezen die hij kreeg uit de medische wereld. De Stad Gent kon die aanbevelingen niet zomaar naast zich neerleggen.”

Honderdduizenden euro’s

Ondanks het begrip is Herman met zijn gedachten bij de andere foorkamers. “Deze beslissing is een ramp voor alle betrokken families. De schade loopt op in de honderdduizenden euro’s én dan spreek ik nog niet over de inkomsten die we ontlopen. We hebben arbeiders betaald om de foor op te bouwen, hebben aardappelen om frieten van maken en ga zo maar door. Daarenboven is Gent traditioneel de eerste kermis na de winter. Veel foorkramers hebben hun reserve opgebruikt. Deze kermis moest vers geld binnenbrengen. Voor hen worden het barre tijden.”

Burgemeester Mathias De Clercq verstaat de bezorgdheden. Hij kondigde alvast aan de Stad Gent het standgeld zal terugbetalen. Ook hem raakt deze beslissing in het hart. “Elk jaar ga ik mijn kinderen naar de foor om samen oliebollen te eten”, zegt hij. “Ik ben een trouwe bezoeker en voel me er volledig thuis. Toch was er geen andere optie. We doen dit in het belang van alle Gentenaars. We moeten er samen door.”

Waterkansje

Hoewel we niet te hard mogen hopen, bestaat er nog een waterkansje dat Gent dit jaar toch een foor krijgt. De Stad Gent vaardigde voorlopig een verbod tot eind maart uit, maar de kermis loopt normaal gezien tot vijf april. “Er zijn nu twee opties", zegt Herman. “We kunnen de attracties laten staan tot eind maart en hopen we dat we het laatste weekje nog kunnen meepikken. Toch gaan er ook al stemmen op om alles af te breken. Sommige collega’s zijn immers bang dat studenten onze kramen zullen vandaliseren. Dat is nog al gebeurd. We laten er iedereen een nachtje over slapen en gaan morgen (vrijdag, nvdr.) samen de knoop doorhakken.”