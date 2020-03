Stad Gent schort parkeercontroles op Erik De Troyer

20 maart 2020

18u42 104 Gent De stad Gent stuurt haar parkeerwachters niet langer de straat op. Er was De stad Gent stuurt haar parkeerwachters niet langer de straat op. Er was heel wat commentaar op het feit dat in Gent nog steeds boetes werden uitgeschreven terwijl in heel wat andere steden de parkeerwachters binnen mochten blijven.

“Naar aanleiding van de coronacrisis zal de Stad Gent de controles op straatparkeren (betalend en met blauwe schijf) tijdelijk opschorten”, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “De parkeerdruk in de stad is de voorbije week sterk gedaald. Voor het stadsbestuur primeert de veiligheid en de gezondheid van eenieder. Door deze maategel beschermen we onder meer de parkeerwachters. En automobilisten hebben door deze maatregel al zeker geen contact meer met het touchscreen van de parkeerautomaten.”

“Geen controles op straatparkeren betekent niet dat automobilisten om het even waar kunnen parkeren. Plaatsen voor bewoners of voor mensen met een beperking moeten verder gerespecteerd worden en in het autovrij gebied mag nog steeds niet worden geparkeerd. De politie kan nog steeds ingrijpen bij foutparkeren. De parkeergarages blijven tot nader order wel betalend.”

Vanaf maandag

“Wegens een aantal praktische en juridische redenen gaat de maatregel pas in vanaf maandag 23 maart en loopt de maatregel tot en met 5 april. Het gaat om een maatregel die van kracht is gedurende twee weken en het duurzame parkeerbeleid van de stad Gent niet in vraag stelt”, aldus Watteeuw. “De effecten van deze maatregel zullen zeer nauwgezet geëvalueerd worden en indien nodig volgt er snel een bijsturing.”

De stad roept ook iedereen op om zich in deze periode te beperken tot essentiële verplaatsingen.