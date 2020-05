Stad Gent richt meldpunt voor knijten langs de Schelde op, oplossing zou in zicht zijn: “We nemen de klachten ernstig” Sabine Van Damme

06 mei 2020

11u40 2 Gent Krijgen de bewoners van Gentbrugge ooit een zomer zonder knijtenbeten? De Vlaamse Waterweg, de stad Gent en de gemeente Destelbergen denken van wel. Een oplossing zou in zicht zijn, en de situatie wordt zelfs met drones opgevolgd. Er is nu ook een meldpunt voor knijten. Dat zal werk genoeg hebben, want in Gentbrugge is het sinds de eerste warme dagen alweer prijs.

De vervelende steekvliegjes teisteren nu al jaren de ruime buurt rond de Schelde in Gentbrugge, Sint-Amandsberg en Destelbergen. De beestjes gedijen er in het slib van de Schelde-arm, en vallen genadeloos aan vanaf het voorjaar tot in de winter. De benen van de omwonenden zijn hun doelwit, en de beten jeuken en ontsteken.

Met de goedkeuring van het milieu-effectenrapport voor het Sigmaplan komt de bouw van een soort sluis in Heusden in zicht. Daarmee zal er meer controle komen over het waterpeil in de Scheldemeander. “Dat biedt mogelijkheden om de knijten te bestrijden in dat moeilijk toegankelijke deel van de rivier”, klinkt het bij de Vlaamse Waterweg. “De voorbije maanden troffen De Vlaamse Waterweg nv, de Stad Gent en de gemeente Destelbergen al maatregelen om de knijtenplaag zoveel mogelijk in te perken, door geulen te graven en voor meer stroming te zorgen. Hiermee willen we meer reliëf creëren in het slik en zo de afwatering verbeteren.”

Rietkragen zetten het slib vast en drogen het uit. In die meer compacte ondergrond kunnen de knijten moeilijker eitjes leggen. Daarom onderzoeken we ook of het haalbaar is om zelf riet aan te planten Michaël De Beukelaer-Dossche, projectingenieur

Inzetten op rietkragen

“Op een platte slikplaat stroomt het water heel traag en zet het meer slib af, wat een ideale kweekgrond voor knijten vormt”, legt projectingenieur Michaël De Beukelaer-Dossche uit. “Een betere afwatering bevordert ook de verspreiding van riet. Rietkragen zetten het slib vast en drogen het uit. In die meer compacte ondergrond kunnen de knijten moeilijker eitjes leggen. Daarom onderzoeken we ook of het haalbaar is om zelf riet aan te planten.” Een andere optie die wordt onderzocht is om dit najaar aan de bovenzijde van de oeverhelling sleedoorn en wilgen aan te planten en zo een ‘windscherm’ te laten groeien dat knijten kan tegenhouden.

(Lees verder onder de foto)

Het effect van de gegraven geulen wordt nauwlettend inde gaten gehouden, onder meer met luchtfoto’s gemaakt met een drone, waarmee dan hoogtemetingen zijn uitgevoerd. Die foto’s tonen ook waar het riet goed aangroeit en welke omstandigheden daarvoor ideaal zijn. Ook worden maandelijks stalen genomen van het slib, op verschillende plaatsen, om na te gaan waar er meer of minder knijten zitten, en waarom. Dat moet uitwijzen welke begroeiing de grootste impact heeft op de knijten.

Nieuw meldpunt

De stad Gent wil intussen ook de aanwezigheid van knijten in kaart brengen, en heeft daarom een specifiek meldpunt opgericht. Dat moet helpen bij de evaluatie van de genomen maatregelen, om te weten of die effect hebben of niet. “We nemen de klachten rond de knijtenproblematiek ernstig”, zegt schepen Astrid De Bruycker. “We hebben daarom sinds vorig jaar alle betrokkenen, inclusief buurtbewoners, samengebracht om tot gedragen acties en oplossingen te komen.”

Het meldpunt komt niks te vroeg, want op de Facebookpagina ‘Knijtenalarm’ wordt intussen alweer melding gemaakt van de aanwezigheid van de vervelende steekvliegjes. De omwonenden worden er moedeloos van en stellen dat gewoon genieten van hun tuin onmogelijk is geworden.

Wie klachten heeft over de aanwezigheid van knijten kan dat voortaan dus (elke keer) melden bij het nieuwe meldpunt of bij Gentinfo op 09/210 10 10.