Stad Gent organiseert noodopvang op scholen in paasvakantie Jill Dhondt

27 maart 2020

18u34 2 Gent Veel ouders in cruciale beroepen brengen hun kinderen nog naar school. Veel van hen vroegen zich echter af waar hun kroost konden onderbrengen in de paasvakantie. De Stad Gent voorziet een antwoord door zelf noodopvang te voorzien op school.

Op 24 maart kregen de steden en gemeenten een bijzondere opdracht van de Vlaamse Regering. Er werd hen gevraagd om ook in de paasvakantie concrete opvang te voorzien voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie. De Stad Gent heeft niet geaarzeld, en organiseert actief noodopvang. Het bestuur onderschrijft hiermee haar engagement om medische en andere cruciale sectoren maximaal te ontzorgen. Ook vindt ze het van groot belang dat er een oplossing aangereikt wordt aan kinderen in moeilijke thuissituaties.

De concrete organisatie werd de afgelopen dagen uitgewerkt door de Dienst Kinderopvang van Stad Gent. De noodopvang zal zoveel mogelijk plaats vinden op basisscholen waar de kinderen zelf schoollopen. Vanaf zeven kinderen wordt er opvang voorzien op de eigen school. Ligt dat aantal lager, dan worden de kinderen doorverwezen naar een opvanglocatie in de buurt. Groepen worden niet gemengd, kinderen blijven in hun eigen contactbubbel. De begeleiding wordt opgenomen door professionele kinderbegeleiders van de Dienst Kinderopvang, eventueel aangevuld door vrijwilligers. “De begeleiders zijn professioneel opgeleid, hebben een groot hart voor kinderen, en staan paraat”, geeft Elke Decruynaere, schepen van onderwijs, aan. “Samen garanderen we de ouders een warm onthaal voor hun kind. “

Inschrijven voor de noodopvang kan tot en met dinsdag 31 maart via het onlineformulier, via de school of via Gentinfo.