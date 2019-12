Stad Gent ontvangt prijs op klimaatconferentie voor duurzame voedselinitiatieven Jill Dhondt

11 december 2019

09u18 0 Gent De Stad Gent heeft het laatste decennium heel wat projecten opgericht om de voedselketen te verduurzamen. Voor al hun inspanningen kregen ze de Climate Action Award aangeboden tijdens de VN-klimaattop in Madrid. Gent is de eerste Belgische stad die deze internationale prijs wint.

Met de Climate Action Award wil de Verenigde Naties klimaatacties over de hele wereld belonen. De winnaars bestaan telkens uit innovatieve projecten die wereldwijd inspireren om de klimaatverandering aan te pakken. “Gent is een wereldwijde koploper in stedelijk voedselbeleid”, zegt Tine Heyse, schepen voor Milieu en Klimaat. “Dat bewijzen de verschillende internationale prijzen die we hiervoor reeds kregen. We willen onze voortrekkersrol blijven waarmaken.”

De Stad Gent lanceerde intussen heel wat projecten om de voedselketen te verduurzamen. Twee jaar geleden werd Foodsavers ingevoerd om voedselverspilling op grote schaal tegen te gaan. Sindsdien werd meer dan duizend ton voedseloverschotten herverdeeld via armoede-organisaties en sociale restaurants. Twee jaar eerder introduceerde de Stad als eerste in het land het restorestje. Donderdag Veggiedag groeide uit tot een voorbeeld voor veggiecampagnes wereldwijd, zelfs voor wereldsteden als New York. Ook het in kaart brengen van fruitbomen waar bewoners gratis mogen plukken en het begeleiden van scholen en buurtbewoners om samen moestuinen aan te leggen, zijn projecten waar de Stad trots op is.