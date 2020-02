Stad Gent onderzoekt invoeren van trajectcontroles in racestraten Erik De Troyer

21 februari 2020

16u06 2 Gent De stad Gent laat onderzoeken of ze zelf trajectcontroles kan plaatsen op wegen waar straatracers en andere snelheidsduivels actief zijn. Het idee komt van gemeenteraadslid Joris Vandenbroucke (sp.a) die de mosterd haalde in Mechelen waar al een dergelijke trajectcontrole bestaat.

Op het Gentse grondgebied zijn er nu al vier trajectcontroles namelijk op de E17 in Gentbrugge, op de E40 tussen Drongen en Zwijnaarde, aan de Wiedauwkaai en aan de Brusselsesteenweg. De trajectcontroles gebeuren voorlopig enkel op gewestwegen.

Joris Vandenbroucke (sp.a) wil nu dat de stad ook haar eigen trajectcontroles installeert. “Dat is belangrijk in de strijd tegen asociaal en gevaarlijk rijgedrag, bijvoorbeeld door straatraces”, zegt hij. De stad Mechelen is daar onlangs mee begonnen. En terecht, want trajectcontroles blijken op autosnelwegen en gewestwegen zeer effectief te zijn om hardrijden tegen te gaan. Wie over een traject gecontroleerd wordt, in plaats van enkel aan een flitspaal waar je even kan remmen, duwt het gaspedaal niet in. Waarom zou dat op wegen van de stad ook niet kunnen? Ik denk dan aan notoire ‘race-trajecten’ zoals de Dendermondsesteenweg tussen Heernisplein en Dampoortplein en aan de Toekomststraat in Sint-Amandsberg. Vooral ‘s avonds en ‘s nachts wordt daar soms veel te hard gereden door verkeershooligans”, zegt hij.

Onderzoeken

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) heeft wel oren naar het voorstel. “De Gentse politie maakt nu al een prioriteit van het bestraffen van asociaal rijgedrag. Eigen trajectcontroles zijn voor ons stadsbestuur zeker een te onderzoeken piste. Het mobiliteitsbedrijf en de politie zullen samen zitten om de mogelijkheid te bekijken. In afwachting kan de politie nu al strenger optreden tegen gevaarlijk en asociaal rijgedrag, dankzij een recente omzendbrief van het parket. Bij gevaarlijke en herhaaldelijke feiten kan men sneller beboeten en zelfs overgaan tot inbeslagnames. Wie zich niet gedraagt in het verkeer zal het voelen”, besluit de burgemeester.