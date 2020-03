Stad Gent maakt 140.000 euro vrij voor renovatie klokkenstoel Sint-Niklaaskerk Cedric Matthys

06 maart 2020

10u20 0 Gent De Stad Gent trekt 140.000 euro uit voor de renovatie van klokkenstoel van de Sint-Niklaaskerk. Dat liet schepen van Cultuur Sami Sougir (Open VLD) weten. Door de slechte staat van de constructie is het vandaag verboden om de klokken te luiden.

Houtworm en verrotting. Dat waren de twee belangrijkste punten uit het verslag van de monumentenwacht in juni vorig jaar. De inspectiedienst raadde aan om de eiken klokkenstoel van de Gentse Sint-Niklaaskerk te herstellen. De houten constructie dateert van 1966 en draagt de drie klokken die in toren van de kerk hangen. “Door de slechte staat van de stoel mogen we klokken vandaag niet meer luiden”, legt schepen van Cultuur Sami Sougir (Open VLD) uit. “Kleppen (de klokken aanslaan met een elektrisch hamertje, nvdr.) mag wel nog, maar wij willen dat de Gentenaar de klokken in volle glorie kan horen.”

Tropisch hardhout

De Stad Gent raamt de kosten voor de renovatie op iets meer dan 140.000 euro, btw inclusief. Eerst wou de stad de nieuwe klokkenstoel in metaal laten uitvoeren, maar dat kon de dienst Onroerend Erfgoed niet goedkeuren. “Daarom kiezen we nu voor tropisch hardhout”, zegt Sougir. “Een eiken constructie zou te snel rotten. Onroerend Erfgoed was akkoord met die beslissing.”