Stad Gent ligt er minder proper bij: 23.625 meldingen van sluikstorten én 1.567 ton aan zwerfvuil Erik De Troyer

12 juni 2019

15u41 0 Gent De stad Gent kreeg in 2018 te kampen met meer zwerfvuil en sluikstorten. Voor het eerst sinds 2013 werd de stad in het algemeen zelfs minder proper. De netheidsscore van de stad zakte van 89,1% naar 86,4%. In totaal liepen 23.625 meldingen van sluikstorten binnen.

Gent zat een aantal jaar op het goede spoor qua netheid. Elk jaar wordt de netheid gemeten in 65 Gentse straten aan de hand van de netheidsbarometer. Hierbij wordt er gelet op het aantal stuks zwerfvuil en sluikstort en de aanwezigheid van overvolle korven, graffiti, leegstand, wildplak, enzovoort. Op basis daarvan krijgt de stad een netheidsscore. In 2013 kende de stad nog een dieptepunt met een score van 84,1%. De jaren daarop werd die score gestaag beter met in 2017 de beste score: 89,1%. Dit jaar zat Gent echter een paar stappen terug met een score van 86,4%.

De stad kreeg in totaal 23.625 meldingen van sluikstorten. Dat is een record. In 2018 kwamen er dagelijks tien meldingen meer binnen dan een jaar eerder. Dat kan deels verklaard worden door het succes van de meldings-app voor sluikstorten. Die maakte het mogelijk om via één druk op een knop een sluikstort te melden.

De extra meldingen resulteren ook in meer opgehaald afval. In totaal haalde Ivago 627 ton aan sluikstort op. Ook dat is een record, maar liefst 105 ton meer het jaar voordien. Ook de hoeveelheid zwerfvuil (losse papiertjes, weggegooide blikjes, enzovoort) steeg. In totaal werd zo 1.567 ton opgeveegd. Dat is dan weer 89 ton meer dan voorheen.

“De app werkt zeer goed en is vermoedelijk één van de redenen waarom er meer sluikstort werd opgehaald. Als we zo’n slimme tool hebben moeten we die blijven gebruiken en er zo efficiënt mogelijk mee omgaan. Daar moeten we verder mee aan de slag. Dat er meer zwerfvuil in de straten ligt kan te maken hebben met het feit dat er gewoon meer afval is”, zegt schepen Bram Van Braekevelt (Groen). “Ik ben er van overtuigd dat alle Gentenaars propere straten willen maar er blijven jammer genoeg altijd mensen die voor sluikstorten en zwerfvuil zorgen.”

Sluikstorters klissen blijkt een moeilijke opgave. De stad heeft meerdere methodes. De meest doeltreffende blijkt het doorzoeken van sluikstorten. Dat leverde in totaal 242 processen-verbaal op en nog eens 453 GAS-boetes. Sluikstorters hebben gelukkig nogal de neiging om briefwisseling tussen het sluikstort te droppen waarmee de dader identificeren vrij makkelijk is. Arbeidsintensiever zijn de observaties in burger of met camera’s. Die leverden respectievelijk 16 en 29 betrapte sluikstorters maar daarvoor waren in totaal 136 observaties nodig.