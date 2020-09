Stad Gent leent gratis laptops uit aan werklozen: “We gaan deelnemers leren hoe ze met toestel aan de slag moeten gaan” Cedric Matthys Jill Dhondt

15u18 2 Gent De Stad Gent gaat vanaf volgend jaar vijftig laptops en vijftig tablets uitlenen aan werkloze inwoners. Dat laat schepen van Werk Bram Van Braeckevelt (Groen) weten. “Pas als ze het voldoende onder de knie hebben, krijgen ze het toestel voor zes maanden mee naar huis.”

Van vacatures zoeken, tot een sollicitatiebrief schrijven of zelfs solliciteren. Wie werk zoekt, heeft een computer nodig, maar die hebben veel kwetsbare Gentenaars spijtig genoeg niet. De stad leent daarom vanaf volgend jaar vijftig laptops en vijftig tablets - voorzien van een internetabonnement - uit aan inwoners zonder werk. “We gaan de deelnemers eerst leren hoe ze met het toestel aan de slag moeten gaan”, legt schepen van Werk Bram Van Braeckevelt (Groen) uit. “Pas als ze het voldoende onder de knie hebben, krijgen ze het ook mee voor zes maanden mee naar huis.”

Online pakjes bestellen

Dat de deelnemers de laptop ook voor andere dingen zouden gebruiken, daar maakt de schepen zich weinig zorgen om. “Uit studies blijkt dat 32 van de Belgen zwakke digitale vaardigheden heeft en 8 procent geen internet gebruikt. Met het project willen we de digitale geletterdheid van onze inwoners opkrikken. Als ze met de laptop online pakjes bestellen en op die manier met een computer leren werken, dan is dat ook ok voor mij.”

Het project met de laptops is één van de vele initiatieven van Jobteam Gent. Deze organisatie hoopt tegen het einde van 2021 900 Gentenaars aan een duurzame job te helpen. Als het intitiatief een succes blijkt, wordt het in 2022 verder gezet.