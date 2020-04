Stad Gent krijgt 17.000 mondmaskers cadeau: “Om zelf te verdelen over ziekenhuizen en rusthuizen.”

Erik De Troyer

14 april 2020

17u24 10 Gent De stad Gent mag een partij van 17.000 mondmaskers gratis en voor niets ophalen. De De stad Gent mag een partij van 17.000 mondmaskers gratis en voor niets ophalen. De ondernemers die al sinds het begin van de coronacrisis bezig zijn met het belangeloos invoeren van mondmaskers hebben zonet nog eens 90.000 stuks opgehaald en een groot deel wordt aan de stad geschonken. “Daarmee kunnen ziekenhuizen en rusthuizen voorzien worden van materiaal.”

“We hebben de voorbije weken zeer veel giften gekregen van ondernemers en gewone Gentenaars”, legt Nicolas De Reuck van Immo Da Vinci uit. “Daarmee hebben we materiaal gekocht dat we mogen wegschenken. De stad krijgt van ons 15.000 chirurgische mondmaskers en nog eens 2.000 mondmaskers die beter beschermen en die mogen ze naar believen verdelen over wie het nodig heeft. De stad krijgt meteen ook de lijst met alle namen van iedereen die heeft bijgedragen aan de gift.”

Schepen Rudy Coddens (sp.a) is bijzonder blij met het onverwachte geschenk. “Dit is een zeer mooie en uitzonderlijke gift. We krijgen niet elke dag een gift met een waarde van 25.000 euro. Die maskers kunnen we zeker en vast goed gebruiken. We verzamelen alles op een centrale locatie en verdelen waar de nood het hoogst is. Zo willen we er voor zorgen dat elk personeelslid van de woonzorgcentra een mondmasker heeft. Zo’n mondmasker gaat maar één dag mee en dus gaat die voorraad er snel door. Dit maakt dus echt een groot verschil. Natuurlijk mogen de mensen materiaal blijven schenken hoor. Het meest nijpende probleem momenteel zijn beschermende schorten.”