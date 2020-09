Stad Gent koopt 5.000 mondmaskers met doorkijkvenster voor personen met een auditieve beperking Jill Dhondt

16 september 2020

17u03 5 Gent Slechthorenden en doven vormen slechts één doelgroep die het uitermate lastig heeft met de mondmaskers. Doordat de lippen afgedekt worden, valt communicatie voor hen zo goed als weg. Daarom heeft de Stad 5.000 mondmaskers besteld met een doorkijkvenster om uit te delen aan zorgverleners, organisaties en eigen medewerkers die te maken hebben met een auditieve beperkingen. Het bestuur lanceert ook pakketten om mondmaskers met een doorkijkvenster zelf te naaien.

Mondmaskers zijn niet meer weg te denken in het openbaar leven. Het gebruik ervan wordt sterk aangeraden en in sommige gevallen verplicht. “Dit levert voor verschillende doelgroepen problemen op”, geeft Astrid De Bruycker, schepen van gelijke kansen, aan. “Het gebruik van klassieke mondmaskers heeft een grote impact op het leven van personen met een auditieve beperking, omdat zij voor hun communicatie afhankelijk zijn van liplezen en mimiek. Ook voor mensen met autisme of dementie en jonge kinderen is gelaatsexpressie erg belangrijk. Daarom kocht de stad nu zelf 5.000 mondmaskers aan met een doorkijkvenster. Het is belangrijk dat iedereen volwaardig kan participeren aan het maatschappelijk leven, ongeacht zijn of haar beperking.”

Kits

De maskers zullen uitgedeeld worden aan stadsmedewerkers met een auditieve beperking en hun collega’s, verenigingen voor doven en personen met autisme, scholen die werken met kinderen en jongeren uit de doelgroep, woonzorgcentra, kinderopvangen, en gezondheidswerkers van de eerste lijn.

Gentenaars kunnen ook zelf de handen uit de mouwen steken. De Stad Gent voorziet namelijk pakketjes om zelf venstermondmaskers te maken. De kits kunnen elke dag opgehaald worden tussen 8 en 12 uur en tussen 13 en 15.30 uur in de Oefenpleinstraat 6 in Gentbrugge. De handleiding om maskers met doorkijkvenster te maken wordt ook verdeeld bij een vijftiental stoffenwinkels in Gent.