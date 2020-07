Stad Gent investeert in therapie voor jongeren en andere psychologische hulpverlening Wietske Vos

03 juli 2020

14u38 1 Gent De stad Gent investeert in TEJO (Therapie voor Jongeren) Gent met een samenwerkingsovereenkomst van 3 jaar en zorgt voor de aanwerving van een coördinator. Die zal onder meer online hulpverlening organiseren. Ook ondersteunt de stad andere initiatieven voor psychologische ondersteuning.

TEJO, Therapie voor Jongeren, is bijna 6 jaar actief in Gent en biedt jongeren tussen 10 en 20 jaar snel, anoniem en gratis professionele therapie aan. TEJO Gent is uitgegroeid tot een organisatie van een 60-tal vrijwilligers, die elk jaar 250 nieuwe jongeren therapie aanbiedt, met een gemiddelde van 1.500 gesprekken per jaar. Het Gentse TEJO-huis in Nieuwland 65 organiseert zijn aanbod na school en in het weekend. TEJO Gent wil nu ook online therapie aanbieden.

Nieuwe coördinator

De stad Gent investeert in TEJO Gent met een samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar en maakt middelen vrij voor een halftijdse coördinator: Stef Thienpont. Hij zal onder meer de vrijwilligers ondersteunen en samenwerken met andere organisaties in Gent. Ook online hulpverlening organiseren behoort tot het takenpakket.

“Tijdens de lockdown werkte TEJO Gent een aanbod uit met telefonische permanentie en via video, chat of mail. Met de steun van de stad Gent kan onze coördinator die online hulpverlening nu een vaste plaats geven in onze werking. Zo wordt therapie voor jongeren nog toegankelijker”, zeggen Gwendy Moentjens en Valérie Samsoen, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van TEJO Gent

Andere psychologische ondersteuning

Ook met het Overkop-huis in de Drabstraat heeft de stad een nieuwe overeenkomst afgesloten, en ook daar gaat een coördinator aan de slag. Nu het coronavirus voor extra psychologische druk zorgt, zet stad Gent bovendien 4 eerstelijnspsychologen in om gratis hulpverlening te bieden aan jongeren en volwassenen. Bij het OCMW komt een extra psycholoog om cliënten te begeleiden. Tot slot ondersteunt de stad Gent de ‘zuurstoflijn’, een initiatief dat telefonisch consult aan zorgverleners aanbiedt.

Eerder werd gemeld dat 2 extra mobiele werkers aan de slag gaan in respectievelijk de Rabotwijk en in de wijk rond de Watersportbaan.

TEJO

Meer info over de zuurstoflijn: de O2-lijn 09/397 09 87 (let op: in filmpje wordt ander nummer vermeld)