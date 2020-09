Stad Gent investeert in CO2-toestellen voor klassen Wietske Vos

11u03 0 Gent De Stad Gent doet een bevraging bij scholen over de aankoop van CO2-toestellen. Die zijn momenteel alleen nog maar in de stedelijke opvanglocaties aanwezig.

CO2-toestellen meten de aanwezigheid van CO2 (dat door de mens wordt uitgeademd) in een ruimte. Hoe meer CO2, hoe slechter de verluchting en hoe meer kans dat COVID19 zich kan verspreiden.

26 toestellen aanwezig

Op dit ogenblik zijn er alleen op in de stedelijke crèches in totaal 26 van dergelijke toestellen aanwezig, zo bleek uit het antwoord van schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Elke Decruynaere (Groen) op een vraag van N-VA-gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem in de commissie van Onderwijs, Welzijn en Participatie. Deze toestellen kunnen vanaf nu ook op de scholen worden gebruikt. Verder loopt er voor de scholen momenteel een bevraging rond de aankoop van bijkomende toestellen. Scholen kunnen ook een energiekoffer met zo’n meter ontlenen, maar dat is maar tijdelijk.

Les in openlucht

In de tussentijd is het aan te raden vooral ramen en deuren open te zetten tijdens de lessen. Sinds afgelopen voorjaar, tijdens de lockdown, mogen leerkrachten lesgeven in openlucht. “Daarover zijn afspraken gemaakt met de politie en de burgemeester”, aldus Decruynaere. “Er is een speciaal attest, een soort pas, voor ontwikkeld. Scholen krijgen daarvoor een uitzondering op het samenscholingsverbod dat nog steeds van kracht is.”

De dienst FM van de Stad Gent ondersteunt de stedelijke scholen bij het afstellen van de ventilatiesystemen en de opmaak van een risicoanalyse.