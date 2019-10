Stad Gent heeft taallesje nodig Overal in Gent duiken borden met dt-fouten op Cedric Matthys

09u15 2 Gent “Ik ben zelf allergisch voor dt-fouten”, reageert Filip Watteeuw (Groen). De schepen voor Mobiliteit zit duidelijk verveeld met de foute borden die momenteel overal in Gent staan. Hij bracht zijn diensten op de hoogte van het probleem. “Om hoeveel borden het gaat, weet ik niet”, zegt Watteeuw. “Maar een fout is een fout en die moeten we rechtzetten.”

Ook Anneleen Van Bossuyt, fractievoorzitter voor de Gentse N-VA, merkte de fout op. “En dan wil het Gents stadsbestuur eerder investeren in de thuistaal dan in het Nederlands...”, schreef ze op Twitter. Hiermee vist Van Bossuyt het heikele onderwijsdossier op. De stad Gent moedigt sinds kort haar leerkrachten aan om de thuistaal van de leerlingen toe te laten in de klas. Watteeuw vindt dat Van Bossuyt naar sensatie zoekt. “Ik zou ook kunnen verwijzen naar de tweets van Theo Francken”, zegt de schepen. “Die staan ook bomvol fouten.”