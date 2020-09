Stad Gent gaat voor het eerst in zee met privépartner voor bouw assistentiewoningen: “We kunnen niet alles alleen” Cedric Matthys

15 september 2020

19u10 0 Gent De Stad Gent gaat voor het eerst assistentiewoningen bouwen en uitbaten samen met een privéontwikkelaar. In totaal komen er 35 appartementen in de vroegere tuin van Kasteel Morek. Schepen van Seniorenbeleid Rudy Coddens (SP.A) verwacht veel interesse: “Vandaag is er Wondelgem gewoonweg geen aanbod.”

Tegen het voorjaar van 2022 moeten ze er staan. De 35 assistentiewoningen in de vroegere tuin van Kasteel Morek in Wondelgem waar bouwbedrijf Danneels nv momenteel volop aan werkt. Na jaren overleg sloeg de West-Vlaamse firma de handen in elkaar met de Stad Gent. “Dit is de eerste keer dat we als stad een publiek-private samenwerking aangaan voor de bouw en uitbating van assistentiewoningen", zegt Schepen van Seniorenbeleid Rudy Coddens (SP.A). “De groep 80-plussers neemt toe en in Wondelgem was er op dat vlak gewoonweg geen aanbod. Nu kunnen we dit eindelijk oplossen."

Laag inkomen

De assistentiewoningen van Residentie De Wondel, zoals het project heet, komen naast woonzorgcentrum De Liberteyt. De bewoners mogen dan ook een beroep doen op heel wat faciliteiten van het rusthuis. Ze kunnen niet alleen naar de kapper of de pedicure. Ook staat het zorgteam van het woonzorgcentrum ‘s nachts voor de bewoners paraat. “Ik ben tevreden dat Danneels nv mee wou gaan in ons verhaal", zegt Coddens. “We blijven als stad een belangrijke speler, maar kunnen niet alles alleen.”

De schepen legt er daarnaast de nadruk op dat 9 van de 35 woningen niet verkocht worden maar verhuurd. “We spraken af dat de huurprijs onder de 35 euro per dag moest zitten”, legt Coddens uit. “Dat is belangrijke limiet, want hierdoor kunnen ouderen met een laag inkomen genieten van een premie van de Stad Gent. We vinden als stad dat ouderen, nadat ze hun huur hebben betaald, nog minstens 800 euro per maand nodig hebben om te kunnen leven. Voor wie huurt onder de dagprijs passen we daarom het verschil bij. Gent is hier als stad volkomen uniek in.”

Geïnteresseerd in Residentie De Wondel? Binnenkort organiseert de projectontwikkelaar enkele infoavonden. Meer info via www.dewondel.be.