Stad Gent creëert extra wandel- en fietsstraten om sociale afstand te verzekeren

Erik De Troyer

15 april 2020

16u58 0 Gent De stad Gent bekijkt momenteel welke straten tijdelijk omgevormd kunnen worden tot autoluwe straten. Op die manier wil men ruimte creëren voor fietsers en wandelaars die tijdens de coronacrisis even een frisse neus willen halen. Sommige straten worden een woonerf, andere krijgen minder autoverkeer.

“Wie even wil gaan fietsen of wandelen heeft niet altijd de mogelijkheid om zich op een correcte afstand van anderen te houden. Daarvoor zijn trottoirs vaak te smal. Door woonerven te creëren mogen voetgangers en fietsers de hele rijweg innemen. Automobilisten zijn er te gast en mogen er maximaal 20 kilometer per uur rijden. Sowieso is er op veel plaatsen momenteel maar weinig autoverkeer en dat laat ons toe om de ingrepen uit te voeren”, zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

Het autovrij gebied in de binnenstad is al zo’n woonerf maar de stad wil tijdelijk ook elders plekken met weinig of geen autoverkeer creëren binnen en buiten de stadsring. “We zoeken momenteel naar geschikte locaties. We kunnen onmogelijk grote gebieden of 300 verschillende straten autoluw maken maar er zijn wel plekken - bijvoorbeeld langs het water of tussen twee parken - waar vandaag sowieso veel volk komt om te ontspannen. Door deze maatregel moet dat voor iedereen op een veilige manier kunnen. Het is een louter tijdelijke maatregel naar aanleiding van de coronacrisis”, benadrukt Watteeuw.

“Enerzijds zullen we woonerven invoeren. Anderzijds kunnen we in straten met autoverkeer in beide richtingen het verkeer beperken tot één rijrichting. Dat worden de voornaamste ingrepen. Er is ook nog een mogelijkheid om autoverkeer weg te houden van drukke fietsassen”, aldus de schepen.

De dienst mobiliteit wil tegen volgende week de tijdelijke wandel- en fietsstraten in kaart brengen en meteen uitrollen.