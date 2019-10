Stad Gent blijft gratis openbaar vervoer voor jongeren betalen

Erik De Troyer

28 oktober 2019

17u57 0 Gent De stad Gent betaalt al sinds 2001 de Buzzy Pass van Gentenaars tussen 6 en 14 jaar terug en wil dat verder blijven doen. Van de 26.800 passen wordt 98% gebruikt. In 30% van de gevallen zelfs meer dan 100 keer per jaar. “Met dergelijke cijfers kan je daarop niet besparen”, zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

Het was Watteeuws partijgenote Sara Matthieu die wou weten hoe de Buzz Pass in Gent scoort. Zeer goed, zo blijkt. “De Buzzy Pass wordt goed gebruikt”, zegt Watteeuw. “In 2018 werd 98% van de Buzzy Passen minsten één keer gebruikt. In 80% van de gevallen werd de pass meer dan 10 keer gebruikt. Zo’n 1.000 kinderen gebruiken de pass zelfs meer dan 500 keer per jaar.”

Tijdens de voorbije begrotingsonderhandelingen werd geopperd dat de gratis Gentse Buzzy Pass wel eens aan zijn einde zou kunnen komen. “Tijdens een begrotingsonderhandeling kan alles ter discussie staan als het spannend wordt, maar de cijfers van de Buzzy Pass hebben ons gesterkt in de overtuiging dat we die verder moeten financieren. We betalen nu 1.150.000 euro aan De Lijn voor die gratis passen en die budgetten blijven gelijk.”

“In totaal waren er 2.980.000 scans. Wetende dat het scannen wel regelmatig zal worden vergeten kunnen we dus zeggen dat de stad minder dan 0,39 € per rit betaalt”, aldus Watteeuw.

De stad Gent is een unicum. Elke stad heeft wel zijn eigen manier om de Buzzy Pass te financieren. In veel gemeenten wordt slechts een deel van het abonnement terugbetaald variërend van 10 tot 75%.

“Tot voor kort was het onmogelijk om te weten of en hoeveel de Buzzy Passen werden gebruikt. Ik ben tevreden over deze cijfers”, besluit Watteeuw. “Op deze manier laten we jongeren kennis maken met het openbaar vervoer en helpen we de Gentse gezinnen om de kosten die schoolgaande kinderen met zich meebrengen te dragen. We willen dit blijven doen.”