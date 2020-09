Stad Gent biedt gratis loopbaanbegeleiding aan voor tijdelijk werklozen, maar freelancers vallen uit de boot Cedric Matthys

23 september 2020

12u18 0 Gent Goed nieuws voor de 3.600 Gentenaars die door coronacrisis tijdelijk werkloos zijn. Wie dat wil, kan vanaf 1 oktober 2020 gratis vier uur loopbaanbegeleiding volgen. Voor werknemers uit de zwaarder getroffen sectoren toerisme, horeca en evenementen komt daar nog drie uur bij.

De stad Gent heeft 50.000 euro uitgetrokken om mensen in tijdelijke werkloosheid gratis loopbaanbegeleiding aan te bieden. Iedereen die in juli, augustus of september minstens één dag tijdelijk werkloos was, komt in aanmerking, maar wie kans wil maken moet snel zijn. Er is in totaal budget voor 90 begeleidingen. Wie zich het eerst aanmeldt, heeft prijs.

“Het idee zit een testfase“, legt schepen van Werk Bram Van Braeckevelt (Groen) uit. “We hopen dat via dit initiatief ook tijdelijk werklozen dicht bij de arbeidsmarkt blijven. Via de loopbaanbegeleiding worden ze versterkt in hun huidige job of verbeteren ze hun kansen elders.”

Niet voor freelancers

Uit de cijfers blijkt dat sinds midden juli nog 3.600 Gentenaars geregistreerd zijn als tijdelijk werkloos. Een kwart van hen maakte die maand voor minstens tien dagen of meer gebruik van het statuut. Van Braeckevelt hoopt dat het initiatief aanslaat, maar beseft tegelijk dat het niet eenvoudig is om iedereen te bereiken. Zo werken in de meest getroffen sectoren, denk bijvoorbeeld aan de cultuursector, heel wat mensen als freelancers. Zij kunnen niet genieten van tijdelijke werkloosheid en vallen nu dus opnieuw uit de boot. “We zijn op de hoogte van het probleem”, zegt de schepen . “Als het initiatief aanslaat, breien we er in 2021 een vervolg aan. We gaan bekijken hoe we dan ook freelancers kunnen betrekken, maar dat was nu op korte termijn niet mogelijk.”