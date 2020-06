Stad Gent bestelt studie om zicht te krijgen op situatie studentenkamers Wietske Vos

19 juni 2020

14u13 0 Gent S tad Gent vraagt een onderzoek aan om de studentenkamers in de stad in kaart te brengen. Dit blijkt uit een navraag bij het stadsbestuur naar aanleiding van de Vlaamse aangepaste kwaliteitseisen voor studentenkamers vanaf 1 januari 2021.

Vanaf 1 januari 2021 moet elke studentenkamer voorzien van een eigen wastafel. Bovendien zijn ook hoogslapers zonder vaste of met een te rechte trap niet meer toegelaten wegens ‘te gevaarlijk’.

Uit navraag bij het stadsbestuur over hoeveel studentenkoten hiervoor aangepast moeten worden, bleek dat de Stad Gent niet over adequate cijfers rond studentenkamers beschikt.

Geen centraal registratiesysteem

“Het probleem is dat er in Gent geen centraal registratiesysteem voor studentenkamers bestaat”, zegt Dirk Bogaert, woordvoerder van schepen van Wonen Tine Heyse (Groen). “Het beheer van de Gentse studentenkamers zit enorm verspreid, en de cijfers dus ook.” Niet alleen zijn er de verschillende spelers binnen het hoger onderwijs, zoals UGent, HOGENT, Arteveldehogeschool en enkele kleinere spelers. Bogaert: “Een groot deel van de studentenkamers wordt bovendien aangeboden op de private markt, waar we moeilijk zicht op krijgen. Daarom zijn we bezig met de aanvraag voor een studie om die data in kaart te brengen.” De studie zou duidelijkheid moeten geven over het aantal studentenkamers in Gent en de spreiding ervan. De eerste resultaten van het onderzoek worden begin 2021 verwacht.