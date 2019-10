Stad geeft strijd om 507 contractuelen op

Erik De Troyer

24 oktober 2019

12u36 0 Gent De stad staakt de strijd om 507 contractuele medewerkers een statutair statuut te geven. Toenmalig minister Liesbeth Homans (N-Va) vernietigde die beslissing en sindsdien zit de procedure bij de raad van state. “De kans dat we wonnen was klein en het zou ook nog eens jaren duren. We zullen nu extra inspanningen leveren om onze contractuelen pensioenen en arbeidsvoorwaarden te geven vergelijkbaar met statutaire medewerkers”, zegt personeelsschepen Bram Van Braeckevelt (Groen).

Bij de stadsdiensten zijn er twee soorten medewerkers. De statutairen hebben werkzekerheid en een hoger pensioen. De contractuelen riskeren wel dat hun contract beëindigd wordt en hebben recht op een lager pensioen. Vaak hebben contractuelen en statutairen dezelfde job maar zijn de verdiensten anders. De stad wou dat rechttrekken door iedereen die 12 jaar of langer voor de stad werkte statutair te maken, zonder examens dus. Toenmalig minister Homans steigerde en vernietigde de beslissing. De stad ging in beroep.

“We zullen dit beroep stopzetten”, zegt Van Braeckevelt nu. “Zelfs als we dit wonnen kon de nieuwe Vlaamse regering er alsnog een stokje voorsteken. Intussen zijn sommigen al ontslagen, vertrokken of zelfs overleden. We willen dit niet laten aanslepen. Daarom hebben we nu een puur Gentse verhaal geschreven. We willen gelijk loon en gelijke arbeidsvoorwaarden voor gelijk werk. Daarom verhoogt het stadsbestuur deze legislatuur de pensioenopbouw van alle contractuele medewerkers tot ongeveer op het niveau van de statutairen. De Stad Gent zal zo een van de meest voordelige pensioenregelingen van alle Vlaamse lokale besturen bieden. Alle 4.000 contractuele personeelsleden zien daardoor hun zogenaamde ‘tweede pensioenpijler’ stijgen”, aldus Van Braeckevelt.

De stad zal nu met de vakbonden samenzitten om dit te bespreken. Hoeveel deze ingreep de stad zal gaan kosten is momenteel nog niet duidelijk.