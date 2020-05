Stad geeft 550 miljoen euro aan armoedebestrijding, met extra aandacht voor kwetsbare gezinnen Sabine Van Damme

08 mei 2020

08u45 4 Gent Schepen van armoedebestrijding Rudy Coddens heeft zijn armoedebeleidsplan voorgesteld. “We maken een recordbedrag van 550 miljoen euro vrij”, stelt hij, al is een deel van dat geld ook al voorgesteld bij projecten rond wonen en het arbeidspact. In elk geval: de intenties zijn goed. “We zetten in het bijzonder in op kinderen en jongeren”, zegt Coddens. De coronacrisis duwt intussen steeds meer mensen over de armoedegrens.

Het cijfer 550 miljoen oogt uiteraard indrukwekkend. Maar een deel van dat geld is al eens voorgesteld. Zo maakte schepen van wonen Tine Heyse al 35 miljoen vrij sociale woningen, komt een deel van het geld voor extra werk op scholen van bij Elke Decruynaere, en heeft ook schepen van werk Bram Van Braeckevelt al een aanzienlijk bedrag gepompt in zijn arbeidspact. Al die bedragen zijn nog eens meegeteld in de 550 miljoen voor armoedebestrijding. In elk geval, Gent wil er iets aan doen, aan al die armoede in de stad. En het zal meer dan ooit nodig zijn, nu de coronacrisis voor een ongezien drama lijdt. Bij het OCMW werden in april alleen al 80% meer vragen om financiële steun genoteerd. “Net omwille van de coronacrisis gaan we verschillende maatregelen sneller uitvoeren en nog versterken”, zegt Coddens.

• Kwetsbare gezinnen, jongeren en kinderen krijgen bijzondere aandacht in het plan. Bij meer dan 30 scholen krijgt een maatschappelijk werker een vaste zitdag, in 50 andere scholen gaan maatschappelijk werkers langs op afspraak. Daarnaast zullen een extra 100 gezinnen en 50 jongeren worden begeleid op alle levensdomeinen, wat het totaal op 650 brengt. Minstens 6 extra brugfiguren versterken de link tussen scholen en kwetsbare gezinnen. Ook initiatieven die extra ondersteuning bieden om te slagen op school worden versterkt. De Stad Gent engageert zich voor kostenbewust onderwijs en werkt richting een maximumfactuur in secundair onderwijs. Het budget voor tussenkomsten in schoolkosten zoals maaltijden en uitstappen wordt uitgebreid, en de Stad start een proefproject met gratis warme maaltijden op school voor kleuters uit kwetsbare gezinnen.

• Gentenaars zullen hulp krijgen bij het aanvragen van sociale voordelen die ze mogelijk niet kennen, via ‘rechtenateliers’ in de wijken.

• De stad wil de samenwerking met noodhulporganisaties beter vormgeven en structureel verankeren

• Het structurele daklozenbeleid maakt een shift van ‘opvang’ naar ‘wonen met begeleiding’. De Stad Gent investeert in robuuste woningen en het versneld toewijzen van een woning aan dakloze Gentenaars. Via housing first staan dak- en thuislozen sterker om met begeleiding ook andere problemen aan te pakken. De kwaliteit en het aanbod van sociale woningen moet omhoog. Eén element hierbij is het verdubbelen van het aantal woningen in beheer bij het Sociaal Verhuurkantoor Gent tot 532. De Stad zal ook meer steun bieden aan mensen die hun huur niet kunnen betalen door de coronacrisis.

• Ook in het Arbeidspact is er specifieke aandacht voor kwetsbare werkzoekenden. Het Maatgericht Activeringscentrum (MAACT) draagt bij aan het Arbeidspact en begeleidt elk jaar 3.000 kwetsbare Gentenaars naar een job of een zinvolle dagbesteding. Met het armoedeplan zet de Stad extra in op het ondersteunen van jongeren in hun zoektocht naar een opleiding of job. De Stad stimuleert ook jongeren die stoppen met school om toch een diploma te behalen. Het Jobteam Gent trekt bovendien de straat op om 1.000 kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven aan een job te helpen.

• Het armoedebeleidsplan bevat tot slot ook maatregelen om de (geestelijke) gezondheidszorg toegankelijker te maken, toegang tot vrijetijdsactiviteiten te verhogen, en vervoers- en energiearmoede tegen te gaan.