Stad experimenteert met gele markeringen om parkeerplaatsen voor bewoners aan te duiden Jill Dhondt

21 september 2020

19u48 2 Gent Het Gentse stadsbestuur start vandaag met een proefproject om parkeerplaatsen voor bewoners beter aan te duiden. In tien straten in het centrum krijgen deze parkeerplaatsen extra markering: een dikke, gele lijn met een huisje. Over enkele maanden wordt het project geëvalueerd en eventueel verder uitgerold.

De nieuwe markering wordt tijdens het proefproject bij een honderdtal parkeerplaatsen aangebracht in de Belfortstraat, Gildestraat, Jan Palfijnstraat, Kammerstraat, Koningstraat, Kruidenierstraat, Kwaadham, Nederpolder, Vlasmarkt en Zandberg. De effecten van het project zullen enkele maanden lang worden opgevolgd. Bij een positieve evaluatie kan het project verder worden uitgerold.

“Met dit proefproject gaan we na of aangeduide bewonersparkeerplaatsen beter worden vrijgehouden voor wie ze bedoeld zijn”, zegt Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit. “Bezoekers kunnen kortparkeren op niet-bewonersparkeerplaatsen, langparkeren kan op een P&R of in een ondergrondse parking.”

Onaangename verrassing

Het proefproject kwam tot stand nadat bleek dat voorbehouden parkeerplaatsen vaak ten onrechte ingenomen worden door bezoekers. Hierdoor moeten bewoners vaak langer naar een parkeerplaats zoeken in de buurt. Bovendien kan het gebruiken van een bewonersparkeerplaats zonder vergunning een boete opleveren van 80 euro. Voor bezoekers die zich onbewust op deze plaatsen parkeren, is dat een onaangename verrassing.

Voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners zijn steeds door parkeerborden aangeduid, maar de Stad Gent bekijkt met dit proefproject of extra signalisatie kan bijdragen tot een daling van het gebruik door bezoekers.