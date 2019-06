Stad en parket gaan samenzitten rond probleem met misdadige Roma-kinderen, maar zo jong zijn ze de facto niet strafbaar Sabine Van Damme

20 juni 2019

18u43 0 Gent Stad en parket gaan samenzitten om te kijken hoe de problematiek met de ontspoorde Roma-kinderen kan worden aangepakt. Dat zegt burgemeester Mathias De Clercq. Toch zal dat weinig uithalen, omdat de wet nu eenmaal niet toelaat kinderen te bestraffen. En het Gentse parket gaat al creatief om met die wetgeving.

Een groep Roma-kinderen terroriseert momenteel de buurt rond de Zuid. Wie daar ’s avonds alleen op pad is, en dan vooral vrouwen, worden met de regelmaat van de klok lastig gevallen door de kinderbende. Die kinderen zijn tussen de 6 (!!) en de 12 jaar oud, maar in groep komt dat klein grut wel heel bedreigend over. Onder meer actrice Mieke Bouve maakte kennis met de Roma-kinderen, en lag er nachtenlang van wakker.

“We zijn op de hoogte van het probleem, en we doen samen met het parket alles wat we kunnen”, zei korpschef Filip Rasschaert eerder al. Nu reageert ook burgemeester Mathias De Clercq. “Dit fenomeen is compleet onaanvaardbaar. We gaan samenzitten met alle betrokken diensten en het parket om te kijken hoe we dit een halt kunnen toeroepen”. Ook bij het parket werd vanmorgen al vergaderd over het probleem.

Maar de essentie blijft: eigenlijk kan er niks gedaan worden, want wettelijk gezien kunnen kinderen onder de 12 jaar op geen enkele manier gestraft worden. Ook hun ouders aanpakken blijkt niet zomaar mogelijk. Politie en parket doen alles wat ze kunnen. De kinderen worden na elke klacht opnieuw van straat geplukt. “Er worden pv’s opgesteld, en ze worden – zelfs op de leeftijd van 8 jaar – voorgeleid voor de jeugdrechter”, zegt Ann Schoonjans van het parket. “Meer dan een berisping geven kan die niet doen, maar het lik-op-stuk-beleid maakt wel dat er meteen een dossier wordt geopend over die kinderen. Eens ze 12 jaar zijn, kunnen ze wél worden aangepakt. Dan kunnen maatregelen worden genomen in het kader van een ‘problematische opvoedingssituatie’. De kinderen kunnen dan bijvoorbeeld verplicht op internaat worden gezet.”

Probleem is dat die kinderen daar gewoon weglopen, of – erger nog – opgehaald worden door hun familie. Eigenlijk is het dus dweilen met de kraan open. Extra pijnlijk: de stad maakte in 2017 bijna 40.000 euro vrij voor een project ‘intra-Europese migratie’, specifiek om Roma-jongeren te begeleiden. “We hebben er al een 100-tal terug op het rechte pad gekregen”, zei oud-burgemeester Termont in januari 2018. Maar hij gaf toen ook grif toe dat er een handvol jongeren was waar niks mee aan te vangen viel. Een zestal gevallen uit 2 gezinnen, klonk het toen. Maar vandaag zijn het al een 15-tal kinderen uit vijf families. En daar zitten die 2 families van vorig jaar nog steeds bij.

Hoe groot het probleem écht is, is niet duidelijk. De politie kan én mag wettelijk gezien niets registreren over de ‘afkomst’ van daders. Hoeveel problemen al specifiek gemeld zijn over Roma-kinderen, is dus niet te achterhalen. Maar het zijn er veel, zei het parket eerder al, en het escaleert sinds december 2018. Die kinderen merken uiteraard zelf ook dat ze nergens voor gestraft worden en altijd weer worden losgelaten. Dus doen ze gewoon voort. Een echte oplossing kan er dus alleen komen via een wetswijziging.