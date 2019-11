Stad eist nieuwe ingrepen op kruispunt waar Nikita om het leven kwam

Erik De Troyer

19 november 2019

19u08 0 Gent De stad Gent heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gevraagd om dringend in te grijpen op het kruispunt waar Nikita Everaert in februari 2018 om het leven kwam. De situatie voor fietsers blijkt er nog steeds gevaarlijk te zijn.

Gemeenteraadslid Carl De Decker (Open VLD) kaartte de gevaarlijke situatie aan. “Nog elke dag zie ik auto’s uit de Orchideestraat en Groenstraat rijden als de fietsen nog groen licht hebben. We mogen er niet aan denken dat een jonge fietser op hetzelfde kruispunt toch aangereden zou worden door een auto of vrachtwagen die reglementair door het groen rijdt”, zegt hij.

“De ouders van Nikita hebben mij er inmiddels ook over aangesproken”, reageert schepen Filip Watteeuw (Groen). “Blijkbaar slagen auto’s er niet in om tijdig het kruispunt vrij te maken. We hebben AWV gevraagd om de situatie dringend aan te pakken om de veiligheid van de fietsers te garanderen”, aldus de schepen.

Het kruispunt kreeg vorig jaar al een tijdelijke herinrichting als reactie op het dodelijke ongeval nadat het vijftien jaar op de zwarte lijst stond. De totale herinrichting stond gepland voor eind 2019 maar voorlopig valt er nog niks te merken. Op het stadhuis gaat men er van uit dat het eerder 2023 zal worden.