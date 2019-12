Stad draait beslissing terug na protest: Winterfeesten stoppen voortaan op 31/12 Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

04 december 2019

19u39 2 Gent Voor deze editie verandert er niks, maar vanaf volgend jaar zullen de Gentse Winterfeesten steevast stoppen op 31 december. Dat is beslist na keiharde kritiek van horeca en handelaars op de beslissing van de stad om de Winterfeesten ook na nieuwjaar te laten doorlopen.

Het gaat dus niet over de Winterfeesten die nu vrijdag starten, maar over de edities van 2020, 2021 en 2022. De stad besliste dat die Winterfeesten telkens moesten doorlopen tot de zondag na nieuwjaar. “Gekkenwerk”, klonk het keihard. “Na nieuwjaar komt er geen kat meer. Dat zeggen we al jaren? Waarom luistert dat stadsbestuur nooit?” Ook Unizo en Horeca Oost-Vlaanderen mengden zich in de discussie. Met succes. Want er kwam dan toch een overleg met de schepenen van evenementen en van economie, waar ook de Opperdekenij werd bij betrokken.

Er is beslist om in de toekomst voor vaste data te gaan. De komende drie edities starten de Winterfeesten op de tweede donderdag van december, om te stoppen op 31 december. Voor die komende editie wordt overigens nog een organisator gezocht, want de concessie met de huidige organisator, EMO bvba, loopt na deze Winterfeesten af. De nieuwkomer weet nu alvast waar zich aan te verwachten, qua data.

“We zijn zeer tevreden over de constructieve dialoog”, zegt evenementenschepen Annelies Storms van sp.a. “We hebben besloten een dag vroeger te starten dan in ons eerste voorstel. In plaats van te eindigen op de eerste zondag van januari kiezen we nu voor een duidelijke einddatum: telkens op de laatste dag van het jaar. Zo behouden we de sfeer en gezelligheid ook tussen kerstdag en nieuwjaar. Onze Winterfeesten zijn in korte tijd een begrip geworden in binnen- en buitenland. Dat willen we zo houden: een kwaliteitsvol feest voor iedereen.” Ook schepen van economie Sofie Bracke is tevreden. “Tegen 1 januari zijn de cadeautjes meestal gekocht. Met deze nieuwe regeling kiezen we dus voor de commercieel meest interessante periode, en altijd met drie weekends. PuurGent zal er ook voor zorgen dat de start van de Winterfeesten opengetrokken wordt naar de lokale ondernemers en horeca.” De opening zal in de toekomst gekoppeld worden aan een extra shoppingevent.”

Unizo en Horeca Oost-Vlaanderen reageren tevreden. “Dit is een compromis dat tegemoetkomt aan alle doelgroepen. De bewoners worden een week minder lang belast, de lokale ondernemers kunnen na nieuwjaar meteen volop voor de solden gaan, en de standhouders op de Gentse wintermarkt die het meest verkopen voor kerst én de bezoekers die nog steeds drie volle weken kunnen genieten van de magische sfeer van kerst in Gent.”