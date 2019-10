Stad dient klacht voor Delhaize-graffiti op Sint-Annakerk Erik De Troyer

23 oktober 2019

14u24 0

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een onbekende het logo van Delhaize op de Sint-Annakerk geschilderd. Dat gebeurde vermoedelijk met een stencil en spuitbussen. Delhaize heeft plannen om in de kerk een hippe supermarkt te starten en maandag pas gaf de gemeenteraad daar groen licht voor. Of het om een protestactie gaat of een grap is niet duidelijk.

“Ik heb opdracht gegeven om klacht neer te leggen. Dit is niets anders dan vandalisme en dat kunnen we niet laten gebeuren”, zegt schepen Sami Souguir (Open Vld).