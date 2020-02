Stad deelt 70 taarten uit voor vijfde verjaardag Restorestje Yannick De Spiegeleir

22 februari 2020

15u07 2 Gent In 5 jaar tijd werden in 178 Gentse restaurants zo’n 65.000 Restorestjes uitgedeeld, gemiddeld ongeveer 36 per dag. Een Restorestje is een doosje waarmee restaurantbezoekers hun ‘restjes’ mee naar huis kunnen nemen. Om de vijfde verjaardag te vieren, trakteerde de Stad met gratis taart uit een reuzegroot Restorestje op de Korenmarkt.

De Stad Gent en Test Aankoop startten het initiatief 5 jaar geleden. Gentse restauranthouders die zich willen inzetten tegen voedselverspilling, kunnen de doosjes gratis afhalen in de Stadswinkel na een registratie bij de Dienst Milieu en Klimaat. Vandaag doen al 178 Gentse restaurants mee. Gemiddeld worden zo’n 36 restjes meegenomen per dag, goed voor ongeveer 13.000 Restorestjes per jaar. Zo zorgen burgers, restaurants en de Stad Gent er samen voor dat er minder voedsel in de vuilnisbak belandt. Want voedselverspilling veroorzaakt een onnodige druk op milieu en klimaat.

“Met Restorestje gaan we voedselverspilling tegen op restaurant. Zo kan de consument tot het laatste restje genieten en zijn er minder afvalkosten voor de horeca. Dat intussen al zó veel restjes werden verdeeld, al meer dan 170 restaurants meedoen en ons voorbeeld elders in Vlaanderen gevolgd wordt, bewijst het succes", zegt schepen van Milieu Tine Heyse (Groen).