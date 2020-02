Stad breidt programmeerlessen ‘Code City’ uit naar eerste middelbaar Yannick De Spiegeleir

21 februari 2020

11u42 0 Gent Kunnen programmeren is een vaardigheid die in de huidige digitale wereld steeds belangrijker wordt. Daarom breidt de stad de codeerlessen van ‘Code City’ nu ook uit naar het eerste middelbaar.

Voor het derde jaar op rij organiseert de Stad Gent met ‘Code City’ van februari tot en met mei codeerlessen in 102 Gentse scholen. Niet alleen in het vijfde en zesde leerjaar, maar voor het eerst dus ook in het eerste middelbaar. Vrijwillige IT-coaches leren de kinderen in twee lesuren programmeren met een Micro:bit, een microcomputertje met ledlichtjes.

“Coderen en computationeel denken zijn vaardigheden die nu al in veel jobs noodzakelijk zijn. In de toekomst zal dat voor 9 op de 10 jobs het geval zijn. Ook buiten de ICT-sector bieden de vaardigheden voordelen. Complexe problemen oplossen en logisch denken zullen voor meer en meer jobs cruciale vaardigheden worden. Daarom zijn deze lessen erg belangrijk”, zegt schepen van Economie Sofie Bracke (Open Vld). “Voormalig Amerikaans president Barack Obama riep leerlingen op om niet alleen te spelen op hun gsm, maar die ook te leren programmeren. Wel, daar maken we graag werk van. Door Code City de lessen in de scholen én tijdens de lesuren te laten organiseren, willen we alle leerlingen de kans geven om te leren programmeren”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).