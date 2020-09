Stad betaalt minstens 150 optredens in Gentse cafés: “Artiesten ondersteunen” Cedric Matthys

11 september 2020

16u35 20 Gent Schepen van Cultuur Sami Souguir (Open Vld) heeft bekendgemaakt hoe de Stad Gent haar 3,5 miljoen euro uit het Vlaamse noodfonds gaat gebruiken. De Vlaamse overheid kwam met het geld over de balk om de vrijetijdssector uit het coronadal te helpen. Onder meer de artiestencheques vallen op.

Als je als handels- of horecazaak een artiest een speelkans biedt, dan kan je hiervoor tot volgende zomer ondersteuning krijgen van de Stad Gent. Dat kondigde schepen van Cultuur Sami Souguir aan. Met de zogenaamde artiestencheque betaalt de stad 75 procent van de gage, met een maximum van 1.000 euro per optreden. “In het totaal pompen we zo 150.000 euro in horeca en cultuur”, legt Souguir uit. “Hoe de optredens er juist moeten uitzien laten we over aan de ondernemers. Het kan gaan over een band die komt spelen in een café, maar evengoed een circusartiest die zijn kunsten toont in een klerenwinkel.”

3,5 miljoen euro

De Stad Gent hoopt dat de getroffen sectoren door het initiatief ademruimte krijgen om de winter te overbruggen. In het totaal vloeide er 3,5 miljoen euro uit het Vlaamse noodfonds naar Gent. Naast de artiestencheques wordt dat geld op nog heel wat andere manieren verdeeld. “Artiest zkt school’ is een van onze vele andere projecten”, zegt Souguir. “Daarmee kunnen scholen uit alle onderwijsnetten gratis artistiek talent boeken. Maar we geven ook rechtstreeks subsidies. Voor cultuurorganisaties die alleen door de Stad Gent erkend worden en niet door de Vlaamse overheid (zoals 123 Piano, nvdr.) voorzien we in totaal 285.000 euro. Een tweehonderdtal kleinere culturele spelers, zoals bepaalde amateurtheatergezelschappen of balletscholen, krijgen dan weer een forfaitaire tegemoetkoming van 1.000 euro en naar de twee arthouse-cinema’s in Gent, Studio Skoop en Spinhx, gaat 21.000 euro euro. Op die manier willen we ervoor zorgen dat er ook tijdens en na corona cultuur is.”