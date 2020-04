Stad bestelt maandag 350.000 mondmaskers, maar wanneer geraken die bij de Gentenaars? Sabine Van Damme

27 april 2020

19u16 0 Gent De stad Gent heeft nu toch 350.000 mondmaskers aangekocht. Dat is er één voor elke Gentenaar ouder dan 12 jaar, een voor al het personeel van de stad, en ook nog een buffer. Het zijn herbruikbare maskers, met een dubbele laag katoen waar een filter tussen kan. Maar wanneer die effectief bij de Gentenaars in de bus zullen zitten, is niet duidelijk. Het zal alvast niet in de eerstkomende weken zijn.

De stad liet eerder wel al onderzoeken hoeveel maskers er moesten worden aangekocht, waar die besteld moesten worden en hoe ze verdeeld zullen worden, maar effectief bestellen gebeurde pas maandag. Vrijdagavond laat werd het officieel dat mondmaskers een essentieel onderdeel van de exitstrategie uit de coronacrisis zullen zijn, en dat van de steden en gemeenten verwacht wordt die zelf te voorzien voor hun inwoners. Steden als Leuven hadden vorige week of zelfs eerder al een bestelling geplaatst, Gent wachtte af.

We hadden al sinds half april een aantal potentiële leveranciers, zowel binnen bestaande raamcontracten als andere, gevraagd wat zij konden aanbieden”, antwoordde burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) aan gemeenteraadslid en partijgenoot Veli Yuksel. “Er werden ook offertes gevraagd en stalen aangekocht. Deze stalen werden beoordeeld door twee preventie-adviseurs en arbeidsartsen, onder wie een arts in infectiepreventie.”

Zeven stalen bestudeerd

Zeven stalen werden vorige week al bestudeerd. Het model dat best scoorde qua draagcomfort en kwaliteit, is een katoenen, herbruikbaar masker met 2 lagen waartussen een extra filter kan geplaatst worden. Het gekozen model beantwoordt aan de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid. De bevestiging en sluiting van het mondmasker wordt een combinatie van linten onderaan en lint met elastiek bovenaan, waardoor het draagcomfort en de aanpasbaarheid aan de hoofdomvang vergemakkelijkt.

“De stad Gent bestelt nu 350.000 van die maskers bij de Belgische firma Bel-Confect nv”, zegt De Clercq. “Ze worden geproduceerd in China. De prijs ligt rond de 2 euro per mondmasker. Volgens de info van de leverancier is de levering gepland eind mei. De mondmaskers voor de Gentenaars zullen dan via bpost geleverd worden na verwerking door maatwerkbedrijf Mirto vzw in Drongen.”

Zelf naaien

Wanneer de maskers effectief bij de Gentenaars in de bus zullen vallen is niet duidelijk, maar het zal alvast niet volgende week zijn. Eind mei of zelfs begin juni lijkt meer realistisch. En dat is dus later dan de geplande start van de exitstrategie. “Maar de stad Gent doet ook mee aan de #NationaleNaaiActie”, zegt de burgemeester. “Bedoeling is om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om zelf mondmaskers te maken. Wie wil meedoen, surft naar maakjemondmasker.be, downloadt het patroon en de instructies en kan meteen beginnen naaien, met of zonder naaimachine. Er is ook een inzamelactie voor mondmaskers, te vinden via maakjemondmasker.be/doneren.”