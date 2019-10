Stad bemiddelt tussen onrustige jongerengroepen Wouter Spillebeen

04 oktober 2019

15u51 3 Gent Nadat een banale ruzie tussen jongeren in de Gentse Rabotwijk escaleerde en grote groepen jongeren slaags kwamen, probeert de stad te bemiddelen. Afgelopen weekend moest de politie nog tussenkomen voor twee incidenten in de Rabotwijk. Volgens het stadsbestuur leggen de jongeren de weg af naar verzoening, maar op instagram spreekt een bende nog opruiende taal.

In de Gebroeders De Smetstraat en de Doornzelestraat moesten politie-inspecteurs vorig weekend tussenkomen bij vechtpartijen. Vier jongeren werden bestuurlijk aangehouden en mochten later op de avond weer beschikken. De vechtpartijen maakten deel uit van een uit de hand gelopen ruzie tussen een Gentse Turk en twee Gentse Afghanen. De situatie escaleerde zodat twee grote groepen jongeren rechtlijnig tegenover elkaar kwamen te staan. Ze spraken verschillende momenten af om te knokken.

Het stadsbestuur organiseerde al twee bemiddelingsmomenten in bijzijn van burgemeester Mathias de Clercq. “Dat is al in verschillende malen gebeurd”, klinkt het. “Eerst zijn alle actoren bijeen geroepen, zoals de politie, sociaal-preventieve diensten. Daarop zijn de volgende stappen uitgetekend, zoals een lik-op-stukbeleid door de politie waarbij de jongeren bestuurlijk worden aangehouden en hun ouders hen moeten ophalen. Zo worden ze geresponsabiliseerd en kunnen we de situatie kalmeren. Daarnaast zijn er al twee bemiddelingsmomenten geweest tussen vertegenwoordigers van de gemeenschappen, de jongeren en hun ouders.”

Kort op de bal

De bedoeling van de bijeenkomsten is om te verzoenen en te bemiddelen en dat lukt volgens het stadsbestuur. “Iedereen heeft het ervaren als positieve momenten. Ook de gemeenschappen doen een inspanning om de situatie te kalmeren.” Enkele jongeren lijken toch nog op wraak belust te zijn. Op de instagramaccount elpaso357, van leden van een van de jongerengroepen, werd enkele dagen geleden nog een grimmige foto gedeeld met daarop een vuurwapen en een mes op een Turkse vlag. De politie volgt de account op de voet en heeft een onderzoek gestart.

Kadir Vardar, coördinator van vzw Jong volgt de situatie van dichtbij op en ziet een positieve evolutie. “We hebben een rondvraag gedaan via collega’s in de wijk en van de jongeren krijgen we momenteel geen enkel signaal dat er weer afspraken gemaakt worden om op de vuist te gaan. We hebben geen weet van nog oproepen om elkaar te treffen. Het is heel positief dat er zo kort op de bal gespeeld is om de verschillende gemeenschappen samen te brengen”, reageert hij.