Stad belooft 2.500 parkeerplaatsen te behouden aan The Loop

Erik De Troyer

09 januari 2020

19u09 0 Gent Na jaren van stilstand beweegt er weer één en ander aan The Loop. De stad en de uitbaters van Flanders Expo hebben een deal gesloten waardoor alle juridische geschillen van de baan zijn. Bovendien beloofde de stad om zeker 2.500 parkeerplaatsen bij grote evenementen te behouden op The Loop, er wordt zelfs gedacht aan een parkeergebouw. Op definitieve plannen voor The Loop is het nog zeker wachten tot september.

Een beetje voorgeschiedenis. Al vele jaren zijn er plannen om The Loop - het gebied aan Flanders Expo en Ikea - te ontwikkelen tot een site voor ontspanning, shoppen, kantoren enzovoort. Het plan om een enorm ‘outletcenter te bouwen’ werd een tijd lang gesteund door de stad maar het project raakte maar niet uit de startblokken. Uiteindelijk trok de stad de stekker uit het project om met een schone lei te beginnen. Er bleken echter nog heel wat onopgeloste zaken een nieuw project tegen te houden. Zo zijn de gronden op de site een lappendeken van verschillende eigenaars. Er liepen ook nog steeds een aantal rechtszaken aangespannen door Easyfairs, de organisator van de beurzen in Flanders Expo, tegen de stad.

Net voor de kerstvakantie hebben het stadsontwikkelingsbedrijf Sogent en Easyfairs echter een dading gesloten. Concreet stapt de stad uit de hele constructie van Flanders Expo. De stad zal haar 7 percent aandelen verkopen aan marktprijs. Dat levert de stad 2,8 miljoen euro op. Bovendien engageert de stad zich om 2.500 parkeerplaatsen te behouden op de site. In ruil worden de jarenlange aanslepende juridische procedures stopgezet.

“Hierdoor kan eindelijk gedacht worden over een nieuwe toekomstvisie over The Loop. Momenteel wordt er geluisterd naar belangenorganisaties en de verschillende spelers op de site en we hopen tegen september met een nieuw plan te komen. De 2.500 parkeerplaatsen bij grote evenementen zijn inderdaad beloofd. Op termijn zal de site meer bebouwd zijn en dan kan een parkeergebouw misschien nodig zijn. Voorlopig is daar echter geen beslissing over genomen”, aldus schepen van stadsontwikkeling Sami Souguir (Open VLD)

In afwachting vroeg Christophe Peeters van Open VLD aan schepen Watteeuw (Groen) om werk te maken van beter onderhouden parkeerplaatsen. “De maaiveldparking aan de andere kant van de Pégoudlaan ligt er deplorabel bij. Vuilnisbakken die omgevallen zijn, poelen, plassen, oude signalisatie. Dat geeft geen goede indruk voor wie naar de beurzen komt en ook de tunnel ziet er niet meer fris uit. Het ziet er naar uit dat die parking nog een hele tijd gebruikt zal moeten worden. Kunnen die parkings niet gefatsoeneerd worden.”

“We zien dat we meer en meer te maken krijgen met sluikstorten”, zegt Watteeuw. “Ivago zal voortaan na elke beurs ter plaatse komen. In 2020 beginnen we aan het onderzoek om de parking opnieuw aan te leggen. De eerste stappen zijn gezet. De oude tunnel is eigendom van het agentschap wegen en verkeer. Flanders Expo heeft zelf een plan opgesteld om de tunnel te vernieuwen maar AWV kan er geen geld voor vrijmaken.”