Stad bekijkt hoe winkels terug open kunnen: “Geen fun shopping maar run shopping.” Eenrichtingsverkeer voor wandelaars in winkelstraten, en wachtruimte op parkeerplaatsen op handelsassen Sabine Van Damme

29 april 2020

10u39 10 Gent Als alles meezit mogen op 11 mei de winkels terug open. “Dat is een pak moeilijker dan het lijkt”, zegt schepen van middenstand Sofie Bracke. “Want we moeten ervoor zorgen dat alle regels gerespecteerd worden, ook op straat. Dus denken we aan eenrichtingsverkeer in winkelstraten, en aan het vrijmaken van parkeerplaatsen op handelsassen. En we hopen dat ook de markten weer mogen open gaan.”

Gent heeft een taskforce opgericht die bekijkt hoe dat praktisch moet, dat heropenen van de winkels. Sofie Bracke zat via de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten ook al samen met andere centrumsteden en minister Crevtis. “Uiteraard komen er nog spelregels van de federale regering, we hopen nog voor het einde van deze week, maar die moeten dan vertaald worden naar stedelijk niveau, en elke stad en zelfs elke straat is anders”, beseft Bracke.

“Neem nu de Veldstraat. Die heeft smalle voetpaden en er rijdt een tram in het midden. Als mensen buiten aan de winkels moeten wachten en er dan ook nog mensen in 2 richtingen wandelen, wordt dat een drama voor social distancing. Dus denken we eraan eenrichtingsverkeer voor voetgangers in te voeren. Ook in de Langemunt, waar geen tram rijdt, overwegen we dat. We kunnen daar ook werken met een fysieke afsluiting in het midden van de straat, bijvoorbeeld met groenelementen. Op drukke handelsassen zoals de Dendermondesteenweg en de Wondelgemstraat kan dat uiteraard niet, daar rijden auto’s. Daar denken we eraan om parkeerplaatsen vrij te maken, zodat er ruimte genoeg komt om te wachten aan winkels en te wandelen. We hopen echt dat ook de markten opnieuw mogen starten, het valt eigenlijk niet uit te leggen waarom zij niet zouden mogen. Maar ook daar zal dan moeten gekeken worden hoe dat praktisch moet.”

We moeten erop rekenen dat de mensen zelf hun best zullen doen om alles veilig te houden. We denken wel dat ze zullen meewerken Sofie Bracke

“Verder moeten we via Puur Gent de handelaars helpen om hun winkels te openen conform de maatregelen die gelden. En we moeten erop rekenen dat de mensen zelf hun best zullen doen om alles veilig te houden. We denken wel dat ze zullen meewerken. We gaan uiteraard stewards voorzien om de regels ter plekke duidelijk te maken. Maar ook de politie wordt betrokken, want wie flagrant de regels schendt zal gesanctioneerd moeten worden.”

“We bekijken ook ingrepen op het openbaar domein, zoals ontsmettingszuilen op centrale plaatsen, en eventueel wasbakken om de handen te wassen op straat. Zo willen we erop toezien dat het ook geen chaos wordt in de straten, met de ene die een tafel met ontsmettingsgel buiten zet, de andere een rode loper en nog een derde een tent. Het mag geen kakofonie worden. Ten slotte roepen we iedereen op om het gezond verstand te gebruiken. Het is niet de bedoeling om met het hele gezin gezellig te gaan shoppen. ‘Fun shopping’ is niet aan de orde, het wordt ‘run shopping’, snel halen wat je nodig hebt en dan weer naar huis.”

Het gaat voorlopig dus om denkpistes. De stad wacht nog op de federale richtlijnen om hopelijk tegen halfweg volgende week een afgewerkt plan klaar te hebben, specifiek voor onze stad.