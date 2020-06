Spuwster van Watersportbaan krijgt 12 maanden cel: “Ze leek het normaal te vinden” Wouter Spillebeen

25 juni 2020

16u21 2 Gent De vrouw die begin mei een jogster bespuwde aan de Watersportbaan in Gent heeft een celstraf van 12 maanden en een boete van 1.200 euro gekregen. Het slachtoffer, een politieagente, moest door het incident in quarantaine. De rechter legde een strenge straf op omdat de vrouw weinig respect toonde en het spuwen normaal leek te vinden.

“Corona brengt soms het beste in de mensen naar boven, soms ook niet.” Zo begon de procureur de gebeurtenissen van 7 mei aan de Watersportbaan te reconstrueren. Het slachtoffer was na haar werk bij de politie gaan joggen langs de Watersportbaan toen ze een groep van zes vrouwen tegenkwam die het hele fiets- en wandelpad innamen. De jogster gaf daar een opmerking over, maar dat viel in slechte aarde. De vrouwen begonnen haar te achtervolgen en toen de jogster de politie belde, werd ze in het gezicht gespuwd. De spuwster zette het nog op een lopen en verzette zich, maar de politie kon haar vrij snel inrekenen.

Streng

In de rechtbank vorderde de procureur een werkstraf en een vrij milde boete, maar de vrouw liet verstaan dat ze door medische omstandigheden niet kon werken, ook al had ze geen attesten om dat aan te tonen. Ze leek niet te begrijpen dat ze de toen geldende coronamaatregelen overtrad door met zes personen te wandelen en noemde het spuwen een normale reactie. “Ze had mijn zwangere nicht aangevallen”, probeerde de spuwster.

De rechter tilde zwaar aan de feiten en het gebrek aan respect dat de vrouw toonde. Daarom kreeg ze donderdag een strenge straf: 12 maanden effectief en een boete van 1.200 euro. Het slachtoffer moet een schadevergoeding krijgen van 600 euro.