Sportsite Gentbrugse Meersen vormt nieuwe thuisbasis voor zes clubs: “Wachtlijst voor jeugdvoetballertjes” Yannick De Spiegeleir

12 oktober 2019

18u29 0 Gent Aan de Gentbrugse Meersen is zaterdagochtend een omvangrijke sportsite van 11 hectare groot in gebruik genomen. Naast zes sportclubs vinden ook buurtbewoners er hun sportieve gading. Voetbalclub VSV Gent barst ondanks de nieuwe infrastructuur uit haar voegen. “Om meer voetballertjes in te schrijven, hebben we nood aan extra jeugdcoaches”, zegt jeugdcoördinator Luc De Buck.

De nieuwe sportinfrastructuur sluit aan op de groenpool Gentbrugse Meersen en wordt een echte trekpleister voor sporters uit de buurt. De site is vlot bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als met de wagen en is aangesloten op verschillende fiets- en wandelpaden. De publieke sportvelden zijn vrij toegankelijk en gratis voor elke bezoeker.

Op het grote terrein kunnen buurtbewoners voetballen, lopen, mountainbiken en aan de slag gaan op de street work-out. Op het terrein vind je een publiek voetbalterrein (dat ook gebruikt wordt door voetbalclub VSV Gent), een pannakooi met kunstgras, een Finse looppiste en een zone voor street work-out. Er is ook een technisch mountainbikeparcours, inclusief afspuitplaats voor mountainbikes. De mountainbikeclub Mountainbike Gent wil er zoveel mogelijk Gentse en niet-Gentse mountainbikers dichter bij elkaar brengen.

“Gentenaars nog meer aan het sporten krijgen, daar gaan we voor en daar kan zo’n laagdrempelige sportcluster zeker bij helpen”, zegt schepen Bracke. Met VSV Gent (voetbal), Neerlandia (korfbal), Ghent Knights (base- en softball), Arcadians Cricket Club en Gent Cricket Club (cricket) en de Gentse Doelschutters (schieten op doel) komen maar liefst zes sportclubs samen op deze nieuwe site. Stuk voor stuk krijgen ze een nagelnieuwe infrastructuur.

VSV Gent is een voetbalclub met 172 jeugdspelers, 80 seniorspelers en een voetbalploegje voor kinderen met autisme. “Voetbal blijft een populaire sport merken we. Net als een pak andere voetbalclubs in Gent moeten we nieuwe jeugdspelertjes op een wachtlijst plaatsen. Niet enkel voldoende accommodatie is belangrijk. Het is ook geen sinecure om geschoolde trainers te vinden”, zegt Luc De Buck, jeugdcoördinator van VSV Gent.

Voetbal blijft een populaire sport. Net als een pak andere voetbalclubs in Gent moeten we nieuwe jeugdspelertjes op een wachtlijst plaatsen. Luc De Buck

Cricket en baseball

Ook minder bekende sporttakken komen aan de Gentbrugse Meersen aan bod. Baseball- en softballclub Gent Knights kan er beschikken over en baseballveld en een softballveld. “De nieuwe infrastructuur en de goede ligging spelen in onze kaart. Vroeger hadden we onze uitvalsbasis aan de Drongensesteenweg. De afgelopen vier jaar steeg ons ledenaantal van minder dan 100 naar 150 leden”, zegt Katrien Boxtaele, voorzitter van de Gent Knights.

Arcadians Cricket Club met 150 leden en Gent Cricket Club met 75 leden krijgen in de cluster een volwaardig cricketveld waar in de week afwisselend getraind wordt. Bij boogschietclub de Gentse Doelschutters, dat 90 leden telt, zijn ze al decennia vragende partij voor een buitenlocatie. “We gaan de schietbaan gebruiken voor lange afstanden, maar er zijn ook clubcompetities en wedstrijden op hoger niveau mogelijk. Zo willen we hier binnenkort het Belgisch Kampioenschap organiseren”, zegt secretaris Marnix Matthys. Korfbalclub Neerlandia tot slot, met 230 leden ook de enige club met een gemengde competitie, speelt op drie korfbalterreinen in kunstgras.