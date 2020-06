Sporten deze zomer? Zo kan het veilig! Wietske Vos

19 juni 2020

17u50 0 Gent Wie ernaar snakt om zijn benen weer uit te slaan en te gaan sporten, komt deze zomer weer aan zijn trekken. Onder het motto ‘Sporten in uwe kot(é), ook deze zomer’ zorgt de Stad Gent voor een aangepast en veilig sportief aanbod: onder voorwaarden gaan zowel de Blaarmeersen, de sporthallen en enkele zwembaden weer open.

Blaarmeersen

Recreatiedomein de Blaarmeersen gaat in de zomervakantie weer open met een reservatiesysteem en een grotere strand- en zwemzone. Wie zeker wil zijn van een plekje op het strand, reserveert het best op voorhand. Om op het domein alles veilig te houden, worden de strand- en zwemzone uitgebreid, zodat bezoekers voldoende afstand kunnen houden. Aan de ingangen komen verschillende dispensers met alcoholgel en waar mogelijk zal eenrichtingsverkeer gelden.

Zowel in juli als augustus zullen bezoekers elke donderdagavond van 18 tot 20 uur lange afstanden kunnen zwemmen. Watersportclubs kunnen elke dag terecht op de Blaarmeersen voor trainingen, maar moeten ook eerst reserveren. Sportverenigingen kunnen het boogschietterreintje en omnisportveldje gratis reserveren voor hun buitensporttrainingen.

Indoor sporthallen

Normaal gezien zijn in juli alle indoor sporthallen uitsluitend geopend voor sportkampen, behalve Lago Rozebroeken. Dit jaar zullen uitzonderlijk in juli verschillende sporthallen open zijn voor individueel of groepsgebruik, en dat tot 22 uur in plaats van 18 uur. Driebeek, Keiskant, Wolfput, Tondelier en Lago Rozebroeken zijn open van 29 juni tot 4 juli, Driebeek, Hekers, Neptunus, Tondelier en Lago Rozebroeken van 6 tot 11 juli, Driebeek, Keiskant, Wolfput, Tondelier en Lago Rozebroeken van 13 tot 18 juli, Keiskant, Wolfput, Tondelier, Lago Rozebroeken van 20 tot 25 juli, en Bourgoyen, Driebeek, Keiskant, Tondelier en Lago Rozebroeken van 27 juli tot 1 augustus. In augustus openen alle sporthallen volgens de normale uren.

Zwembaden

Als zwembaden vanaf 1 juli de toelating krijgen om te openen, openen ook in Gent enkele zwembaden de deuren. Zo zal het Stropzwembad in juli en augustus open zijn, zwembad Van Eyck van 1 juli tot 8 augustus. Lago Rozebroeken zal de deuren openen op 1 juli en dat de hele zomer lang. Om alles veilig te houden, wordt daar het aantal zwemmers beperkt en wordt er gewerkt met verplichte reservatie en tijdssloten.

Skatepark

Op zaterdag 18 juli opent het gloednieuwe skatepark aan de Blaarmeersen. Als de huidige coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn, zal gewerkt worden met een reservatiesysteem en een beperkt aantal skaters per tijdsblok.