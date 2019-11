Spoedarts Kurt Hendrick van AZ Jan Palfijn: “Meer fietsers in Gent, maar aantal ernstige letsels bij ongevallen met fiets daalt” Yannick De Spiegeleir

03 november 2019

17u00 6 Gent Hoewel in Gent steeds meer mensen zich per fiets verplaatsen, merken de Gentse ziekenhuizen een daling van het aantal fietsers dat met een zwaar letsel op de spoeddienst belandt. Dat heeft Kurt Hendrick, spoedarts van AZ Jan Palfijn zondagochtend bekendgemaakt op het ‘Speakers Corner’-debat over mobiliteit en hoffelijkheid in het Gentse verkeer.

De cijfers zijn opmerkelijk, want vorig jaar steeg het aantal dodelijke fietsslachtoffers in ons land nog met 15 procent. “Ook wij worden geconfronteerd met enkele zware ongevallen, maar een groot deel van de fietsongevallen leidt tot kneuzingen, snijwonden en breuken van armen, vingers, maar dus minder zware letsels”, zegt Hendrick. Volgens de arts, die al 20 jaar actief is bij de mug, worden die cijfers bevestigd in twee lopende studies in Gent.

‘Tramsporenongevallen’

“Eén van de studies bestudeert de impact van tramsporen op fietsongevallen. Merkwaardig: er is een duidelijke daling van dat type ongevallen én de ernst van de letsels is veel gedaald”, zegt de spoedarts. “Dat is verbazend als je weet dat het aantal fietsers gigantisch toeneemt.” Al plaatst Hendrick ook een belangrijke kanttekening bij de cijfers. “Er is wellicht een veelvoud van fietsers dat in de tramsporen terecht komt, maar die het niet aangeven of niet noodzakelijk op de spoed terecht komen. Dat geeft wel een vertekend beeld.”

Toch blijken er volgens Hendrick nog enkele andere opmerkelijke conclusies uit het onderzoek. “Er is misschien wel een perceptie dat het vooral zatte fietsers zijn die ’s nachts in het donker in de tramsporen belanden, maar dat blijkt niet het geval. Uit de registratie die wij doen, was maar 1 op de 7 betrokkenen onder invloed van alcohol en slechts 1 op de 7 ongevallen vond ’s nachts plaats. Al moeten we ook hier de kanttekening maken dat er geen systematische alcoholcontrole plaatsvindt van iemand die met een snijwonde op spoed belandt.”

Elektrische fiets

Hendrick verwees ook nog naar een tweede studie in het Gentse die de letsels vergelijkt na ongevallen met een ‘gewone’ fiets en een elektrische fiets. “De studie loopt nog maar drie maanden. De resultaten zijn zeker nog niet definitief, maar uit de eerste cijfers blijkt dat letsels van wie een ongeval heeft met een e-bike niet zwaarder zijn dan bij iemand die zich verplaatst met een traditionele fiets. Of dat bijvoorbeeld komt omdat mensen met een elektrische fiets sneller een helm dragen, dat moeten studies nog uitwijzen. Daarvoor is het onderzoek nog te pril, maar de eerste gegevens zijn alvast opmerkelijk.”

Moderator Guy Reynebeau polste tot slot ook nog naar andere tendensen. “We merken dat het aantal ongevallen onderling tussen fietsers in belangrijke mate toeneemt”, aldus Hendrick. Die bevinding werd eerder dit jaar nog bevestigd door de Gentse politie. In 2018 raakten liefst 750 fietsers betrokken in een ongeval waarbij de politie werd opgeroepen. Het aantal werkelijke ongevallen tussen fietsers is wellicht een veelvoud.